Objavljen popis pjesama koje će biti izvedene na prvoj i drugoj večeri Glazbenog festivala u Pitomači koji se održava 16. i 18. lipnja

Udruga Glazbeni festival Pjesme Podravine i Podravlja objavila je popis pjesama koje će biti izvedene na prvoj i drugoj večeri Glazbenog festivala.

Prva revijalna večer jubilarnog 30. izdanja glazbenog festivala Pjesme Podravine i Podravlja Pitomača 2023., posvećenu autoru Vladimiru Smiljaniću, održat će se u petak 16. lipnja u 20 sati u Centru za kulturu Drago Britvić. Druga večer – “Večer novih pjesama”, održat će se u nedjelju 18. lipnja s početkom u 20:15 sati u Sportskoj dvorani OŠ Petra Preradovića Pitomača.

Popis pjesama prve večeri:

1. Pitomača – Željko Sesvečan i Tajna

2. Draga moja Podravina – Željko Sesvečan i Tajna

3. Ne tuguj stari moj druže – Dragan Vlajnić i Tajna

4. Ni zbogom ti ne mogu reći – Dragan Vlajnić i Tajna

5. Da znaš koliko te volim – Stjepan Jeršek Štef

6. Najljepša na svijetu – Stjepan Jeršek Štef

7. Najbolši su Podravci – Podravski mužikaši

8. Srce podravsko – Podravski mužikaši

9. Rođen sam ovdje – Podravski mužikaši

10. Kraljica u bijelom – Podravski mužikaši

11. Podravski svirači – Željko Sesvečan i Podravski mužikaši

12. Tu sam rođen, tu ću i umrijeti – Željko Sesvečan i Podravski mužikaši

13. Podravska molitva – Madone

14. Vu te Podravine – Madone

15. Podravino sve bih dao za te – Krešo Kovačević

16. Lenger Blaž – Krešo Kovačević

17. Svirajte mi tamburaši – Šima Jovanovac

18. Gdje su stare tambure – Šima Jovanovac

19. Čuvaj selo dušu Slavonsku – Boris Ćiro Gašparac

20. Ostavljam vam sve što imam – Boris Ćiro Gašparac

21. Kad bi sve tambure na svijetu – Boris Ćiro Gašparac

22. To su bili dan – Stjepan Jeršek Štef

23. Suzo moja – Stjepan Jeršek Štef

24. Slavonijo ja sam tvoje dijete – Jacques Houdek

25. Divljih ruža cvit – Jacques Houdek

26. Ej da mogu mladost vratit – Jacques Houdek

27. Podravska krv – Vladimir Smiljanić i svi izvođači

Popis pjesama druge večeri:

1. Čuvaj Podravinu – Laura i Krešimir Kovačević

2. To zagorje zove – Željko Grozaj

3. Odlazi – Sanja Hajduković

4. Naša mati – Etno duo Goga i Željko

5. Čerobna – Madone feat. Digna

6. Kuda ode moj golube – Viktorija Kulišić Đenka

7. Bom se vrnul – Bojan Jambrošić

8. Pjesma je moja tišina – Anita Huđek

9. Navek v srcu – ŽVS Kajde

10. Jedna je Podravina – Podravski mužikaši

11. Podravski zet – Dražen Žanko i Podravski mužikaši

12. V domaji sem dete – Gordana Ivanjek

13. Sve što moju dušu grije – Hrvoje Hegedušić

14. Oči boje Dunava – Cecilija

15. U misi ti dođe Drava – Ćiro Gašparac

16. Lasi – Lucija Jelušić i TO

17. Trag do kušleca – Barbara Suhodolčan

18. Pijem dane, pijem noći – Šima Jovanovac

19. Rano moja – Blanka Došen

20. Podravino, ljepša si od raja – Gabrijela Šipek

Osim navedenih skladbi, na Večeri novih pjesama biti će kazivani stihovi “Kmica senica” i “Da mi ne štreka” koji od strane pozvanih skladatelja nisu uglazbljeni u zadanom roku, te ulaze u krug tekstova za uglazbljivanje za slijedeću godinu.

(pitomacafestival.hr)