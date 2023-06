Ponovno na lijevu obalu Drave preko pješačkog mosta: Okončana prva generalna obnova od izgradnje mosta 1980. godine

Pješački most preko rijeke Drave u Osijeku koji povezuje gradsko središte s rekreativnim središtem na lijevoj obali Drave, od ponedjeljka, 5. lipnja ponovno je u funkciji. Naime, za vrijeme postavljanja hidroizolacije, most je bio privremeno zatvoren, a završni radovi na rekonstrukciji trebali su biti okončani do kraja svibnja.

-Iako je otvorenje bilo planirano krajem svibnja, vremenski uvjeti i velike količine kiše usporili su radove – pojasnio je za medije zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin.

Radovi na hidroizolacijskom sustavu izvedeni su tako da je ugrađena hidroizolacija s protukliznim slojem koji omogućava naknadnu izvedbu završnog sloja s ugradnjom prirodnog agregata u boji koja odgovara željama investitora.

Time je u cijelosti osigurana vodonepropusnost konstrukcije, osigurana je sigurna uporaba mosta za građane, a naknadno je izveden i završni sloj s kamenim agregatom. Za izvedbu završnog sloja hodne površine trebalo je čekati povoljne uvjete kao što su temperatura i suho vrijeme.

Osječki pješački most je izgrađen 1980. godine i ovo je njegova prva generalna obnova izvedena u tri faze. U prvoj fazi obnovljena je čelična konstrukcija, u drugoj je sanirana betonska konstrukcija, a trećom je bio obuhvaćen hidroizolacijski sustav.

Prošle su godine izvedeni radovi na sanaciji armiranobetonskih ploča rasponske konstrukcije, nanesen je novi antikorozivni premaz na sve čelične dijelove konstrukcije, a obnovljena je i ograda.

