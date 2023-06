Roditelji, oprez: Mladić zavodio djevojčice na internetu, tjerao ih na gadosti, a materijal potom objavio na društvenim mrežama

Mladić s područja Slavonije gotovo je uništio život dvadesetak djevojčica i djevojaka, koje su mu poslužile kao igračka na društvenim mrežama, sve dok ga jedna, iznimno hrabra osnovnoškolka, nije odlučila prijaviti roditeljima, a oni potom i policiji.

Budući da je istraga u tijeku, donosimo samo osnovne informacije, koje bi, na apel roditelja, trebale pomoći policiji u prijavi većeg broja slučajeva, budući da se sumnja kako je, uz već poznato područje, mladi seksualni predator putem društvenih mreža „operirao“ i šire.

Na društvenim mrežama (Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok) mamio bi ranjive djevojčice u dobi od 10 do 15 godina. Birao je mahom ranjivu i „obilježenu“ djecu – sa izostavljenom, osrednjom, nepotpunom, ne odgovarajućom roditeljskom brigom i potporom; djecu izoliranu od vršnjaka i škole, odnosno ranjivu djecu iz svih društvenih struktura.

Koristio je nekoliko profila. On bi se djevojčicama prvi javljao, najčešće u kasnim večernjim satima, dok bi roditelji već spavali.

DOVOLJNA JEDNA FOTOGRAFIJA U GRUDNJAKU ILI GAĆICAMA

Pisao bi im kako su lijepe, drage, kako je i on usamljen. Nakon tjedan, dva, poslao bi im svoju običnu fotografiju, a kasnije i obnaženu. Budući „da su prijatelji“, tražio bi i da one njemu pošalju eksplicitan materijal. Dijete koje bi mu povjerovalo, poslalo bi mu fotografiju u grudnjaku, a on bi potom slao svoje golišave fotografije i tražio da mu vjeruju i pošalju svoje nove fotografije u donjem rublju ili bez njega.

-I tada bi ih „ulovio“. Razgovor bi odmah krenuo na drugačiji način. Prijetnje. Tražio bi da snimaju video materijal. Kad bi dijete reklo da to ne želi, ali i da ne zna kako, rekao bi da će je on voditi i da ga mora slušati. Ako bi dijete odbilo, objavio bi tu prvu fotografiju, u donjem rublju ili bez njega, na društvenoj mreži, s djetetovim imenom i prezimenom. Dokazao bi tako da ima moć nad njom i da će zaista napraviti sve čime joj je prijetio. Naravno, nakon te prve objave, dijete bi se uplašilo i radilo bi sve što joj govori – doznajemo od roditelja.

Djeca koja prolaze ovu strašnu situaciju uglavnom se neće povjeriti roditeljima, prijateljima ni školi, pokazuju istraživanja, ali i hrvatska praksa. Pokušat će se iz problema izvući sama, iako realno ne mogu i ne znaju kako. Rijetki su slučajevi u kojima se dijete odmah povjerilo prijatelju ili nekoj odrasloj osobi, pa je slučaj prijavljen policiji, a počinitelj zaustavljen.

Zato je u ovim slučajevima, s područja Slavonije, agonija djevojčica trajala mjesecima, prije negoli su roditelji po njihovom ponašanju, a onda i priznanju, nakon pokretanja istrage, shvatili da nešto nije u redu. Zatvarale bi se u sobu, izbjegavale prijatelje, sport, popustile u učenju. Puno vremena provodile bi na mobitelu u noćnim satima. A sve zato jer je to mladi seksualni delikvent od njih tražio.

TRAŽIO SEKSUALNI ODNOS

-Bilo je to vrijeme u kojem je on „operirao“. Kasni noćni sati. Tražio bi po 2,3 videa dnevno, da rade gadosti sa svojim tijelom i to mu šalju. Svaki put ucjena bi bila ista: ako ne pošalješ, evo, objavljujem ti fotografiju, ime i prezime, prijašnji snimak na društvenim mrežama. Svi će tvoji prijatelji znati da si k****.

Kad bi mu dijete reklo da se više ne želi snimati, tada je tražio susret. Doslovno je tražio da dođe na određenu lokaciju, na seksualni odnos. Prijetio je objavom svih materijala koje je dobio, ako ne dođe – ističu uplašeni i ogorčeni roditelji koji velike nade polažu u policiju i sud, da počinitelj ovih gnjusnih djela dođe do pravde.

Dijete koje više ne bi pristajalo na ovu monstruoznu igru, i sve priznalo roditeljima, predator bi ipak kaznio objavom na društvenim mrežama. Zasad je otkriveno dvadesetak njegovih žrtava, ali sumnja se kako je broj znatno veći.

Roditelji koji su nam ispričali osnovno, učinili su to samo zato da upozore i druge roditelje i djecu, na alarme koji se trebaju upaliti kod određenih promjena ponašanja kod djece, ali i činjenice da dopru do njih, razgovaraju s kim se druže i dopisuju na društvenim mrežama, prije negoli bude prekasno.

PRIJAVITE SVAKI SLUČAJ!

Žele da se njihovo iskustvo nikome više ne ponovi, a da djeca na prvi znak i sumnjivu poruku odmah sve kažu roditeljima, a isti prijave policiji svaku sumnju na predatora.

Jer, nažalost, to nije problem koji se događa nekom drugom, kažu i u Centru za nestalu i zlostavljanu djecu Osijek. On je zbog interneta sveprisutan pa su u svakom našem gradu i selu, poput ovih djevojčica, djeca i mladi pod rizikom.

Psihologinja Martina Nikolić kaže kako je šokantna procjena da je na internetu svakodnevno aktivno preko 750.000 predatora, a na žalost svake godine sve je više djece koja postanu žrtvama vrbovanja.

– Brutalna realnost je da predator ne treba biti u istoj sobi, zgradi, ili čak zemlji, da bi zlostavljao dijete. Lako je moguće u potpunosti propustiti i ne zamijetiti na vrijeme znakove vrbovanja djece na internetu, no čim se istina sazna, roditelji bi odmah trebali prijaviti slučaj, bez iznimke.

To je jedini način da se vrbovanje i iskorištavanje djece za pornografiju na vrijeme zaustavi – smatra M. Nikolić koja ističe kako je u ovakvim situacijama neophodna podrška i pomoć djetetu koje je prošlo traumu, ali i cijeloj obitelji koja sada mora pokazati zajedništvo i ljubav, da se krene dalje.

Pohvaljuje dijete koje je smoglo hrabrosti sve ispričati roditeljima, jer je njena hrabrost priječila agoniju druge djece kojoj bi se predator vjerojatno vrlo brzo okrenuo.

PREPOZNAJTE PREDATORA PO PET VAŽNIH ZNAKOVA

Predatori poput mladića iz Slavonije koriste klasičnu metodu vrbovanja djece na internetu, objašnjava M. Nikolić, pojašnjavajući kako bi i djeca, ali i roditelji trebali biti upoznati bar s osnovama, da na vrijeme primijete znakove opasnosti.

Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, kao i Centar za sigurniji Internet, apeliraju da se, prije negoli se krene u ozbiljniju komunikaciju na društvenim mrežama, analizira ovih pet koraka pomoću kojih se lako otkriju vrebači na internetu.

Podsjećaju kako Centar za sigurniji Internet stoji na raspolaganju svima i da su dostupni na besplatnoj i anonimnoj liniji 0800 606 606, svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 sati.

-Svjesni smo da su ovakve situacije roditeljima i djeci jako stresne. Imate se kome obratiti i s kime podijeliti svoje brige i dobiti odgovore na pitanja – ističu u Centru.

Budući da je riječ o kaznenom djelu, apel stručnjaka ide roditeljima i da ga što prije prijave policiji, a mogu to učiniti i putem MUP-ove aplikacije Red button. (www.icv.hr, mlo, foto: ilustracija, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu Osijek)