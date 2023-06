Stanje u prometu: Vozaču koji je u Suhopolju prejako stisnuo papučicu gasa stiže čestitka, najveća koncentracija alkohola zabilježena u Čađavici

Protekli tjedan su na prometnicama Virovitičko–podravske županije evidentirane 22 prometne nesreće, od kojih pet s ozlijeđenim osobama. U tim prometnim nesrećama je šest sudionika u prometu lako ozlijeđeno i jedan teško, a 3 vozača su uzrokovala prometne nesreće upravljajući vozilom pod utjecajem alkohola. Lako ozlijeđeni sudionici prometnih nesreća su bila tri sudionika u osobnim automobilima, dva u teretnim vozilima i jedna biciklistica.

Najteža prometna nesreća protekli tjedan, u kojoj je 20-godišnji vozač teško, a 17-godišnji putnik lako ozlijeđen, dogodila se u subotu u 00,45 sati na dionici državne ceste između Suhopolja i Jugovog Polja.

Policijski službenici su tijekom proteklog tjedna u nadzoru prometa utvrdili 253 prekršaja i to 30 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 44 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 44 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 16 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 2 prekršaja upravljanja vozilom za vrijeme zabrane, jedan prekršaj upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje i dr.

Najveća brzina kretanja vozila je utvrđena u subotu u 22,45 sati u Suhopolju. Vozač osobnog automobila vozio je 106 km/h na dionici državne ceste u naselju na kojoj je ograničenje brzine kretanja 60 km/h.

Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 2,84 g/kg je utvrđena kod vozača bicikla starosti 57 godina koji je zatečen kako upravlja vozilom u srijedu u 13,15 sati u Čađavici.



– Od srijede, 14. lipnja do utorka, 20. lipnja na području Policijske uprave virovitičko-podravske, sukladno planiranim aktivnostima organizacije ROADPOL, provest će se pojačani nadzor vozača pod utjecajem alkohola i droge, a od subote, 17. lipnja od 7 sati do nedjelje, 18. lipnja do 7 sati će biti proveden i 24-satni nadzor vozača pod utjecajem alkohola i droge – izvijestila je PU virovitičko-podravska.

