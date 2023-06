U virovitičkoj Gradskoj knjižnici i čitaonici dr. Vesna Oršulić predstavila knjigu „Spašavala sam brak, a spasila sebe“

U četvrtak, 1. lipnja u Gradskoj knjižnici i čitaonici u Virovitici dr. Vesna Oršulić predstavila je svoju treću knjigu „Spašavala sam brak, a spasila sebe“.

Na početku je autoricu i sve nazočne pozdravio ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice Robert Fritz.

Vesna Oršulić završila je studij medicine na Zagrebačkom sveučilištu. Kasnije je specijalizirala obiteljsku medicinu te završila izobrazbu za gestalt psihoterapeuta i seksualnu savjetnicu. Bila je dragovoljka Domovinskog rata, kao pripadnica 100. zagrebačke brigade. Udajom se preselila iz rodnog Zagreba u Novu Gradišku, gdje ima vlastitu ordinaciju obiteljske medicine.

– Osim, predstavljanja knjige, koju će netko čitati, a netko ne, razgovarali smo o braku. Brak je nešto važno u životu pojedinca, a o njemu nas nitko ništa ne uči i o njemu imamo mnoge dileme. Osobno mislim da nam Bog nije dao brak kao najveći izazov, već kao instituciju u kojoj je najlakše odgojiti zdravu i dobru djecu. Ako imamo partner koji vide jedni druge te zajednički žive i razvijaju se imat ćemo dobar brak. Ako nešto od toga izostane, onda smo u problemu. Moj muž nije niti pijanac niti kockar, a koliko ja znam nema niti ljubavnicu, no ipak nisam bila sretna. Drugi kažu da je najveća kvaliteta moje knjige hrabrost progovoriti o tim temama. Ako je to tako, drago mi je da sam hrabra i da barem nekom pomognem da malo manje suzica prolije, nego što sam to činila ja – na kraju je rezimirala dr. Vesna Oršulić.

(www.icv.hr, mš; foto: M. Šolc)