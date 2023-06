Vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije obilježila 30. obljetnicu rada

U prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti Petar Orehovec u srijedu je održan redovna izvještajna skupština Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije na kojoj je obilježena i 30. obljetnica postojanja i rada Zajednice. Svečanosti su ispred Koprivničko-križevačke županije prisustvovali župan Darko Koren sa zamjenikom Ratimirom Ljubićem, pročelnica Ureda župana Melita Ivančić te županijski vatrogasni zapovjednik Zvonimir Habijan i predsjednik VZŽ Darko Palaš.

Na samom početku okupljenima su se obratili predsjednik DVD Sveti Petar Orehovec Dragutin Hendelja i načelnik Općine Sveti Petar Orehovec Franjo Poljak, nakon čega su podneseni – zajedničko izvješće o radu Predsjedništva i Zapovjedništva Zajednice te izvješće Nadzornog odbora i Verifikacijskog povjerenstva, a članovi su upoznati i s prijavama vatrogasnih organizacija za financiranje iz EU fondova.

Prisutnima se obratio i župan Koren koji je tom prilikom istaknuo kako Županija predano radi na razvoju vatrogastva.

– Vatrogastvo se moralo prilagoditi novom vremenu, zahtjevnim uvjetima rada i iznimno smo zadovoljni što Zajednica tako uspješno funkcionira. Županija podržava vatrogastvo u svim aspektima, izdvajamo i više nego to nalažu zakonske obaveze, no to je ulaganje koje nema alternative i tako ćemo i nastaviti jer smo svjesni koliko je u današnjem vremenu segment vatrogastva i sigurnosti važan za zajednicu- poručio je župan i poželio uspješan nastavak rada.

U sklopu sjednice su uručene prigodne Zahvalnice koje su dobili Marijan Kicivoj, Ivan Matosović, Kruno Vitelj i Božidar Štubelj, za odličnu suradnju i pomoć u radu i razvoju Zajednice Zahvalnice su dobili župan Darko Koren, zamjenik župana Ratimir Ljubić, pročelnica Ureda župana Melita Ivančić, referent poslova zaštite i spašavanja Koprivničko-križevačke županije Krešimir Škvorc te DVD Sveti Petar Orehovec za organizaciju i domaćinstvo 30. obljetnice VZŽ KKŽ.

Sjednici, koju su glazbenim programom uveličale članice KUD-a Prigorec Sveti Petar Orehovec, su prisustvovali i predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije i dopredsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Stjepan Skuliber, predsjednik Vatrogasne zajednice Međimurske županije Mario Medved, predsjednik Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije Silvestar Štefović, zapovjednik Vatrogasne zajednice Međimurske županije Željko Nagy, predstavnik Ravnateljstva CZ Miroslav Blažotić te predstavnici i izaslanici Vatrogasnih zajednica općina i gradova koji čine članice skupštine Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije.

(VZ KKŽ)

