Zanimljiv podatak: Mrežu Pitomače, kapetan i vratar Hrvoje Zdelar sačuvao netaknutom u svih pet susreta ovosezonskog izdanja Županijskog kupa

Dva dana prošla su od finalne utakmice Županijskog nogometnog kupa u kojoj je momčad Pitomače pobijedila Papuk Orahovačko 1664 i tako osvojila dugo priželjkivanu dvostruku krunu.

Zanimljiv podatak je taj da Pitomačani u ovosezonskom izdanju Županijskog kupa nisu primili niti jedan pogodak. Redom su slavili protiv Gradine (11:0), Aršanja (9:0), Bratstva (3:0), Virovitice (2:0) i Papuka (2:0). Jedan od najzaslužnijih za to, uz odličnu obranu, bio je pouzdani čuvar mreže, ujedno i momčadski kapetan, Hrvoje Zdelar.

-Presretni smo zbog svega do sada ostvarenog u ovoj sezoni koja je na izmaku. Prošle godine, uoči početka priprema, pred sebe smo stavili ciljeve koje je zapravo lako postaviti, ali ne i ostvariti. Naravno, riječ je o dvostrukoj kruni, odnosno naslovu prvaka 4. lige Bjelovar – Koprivnica – Virovitica i naslovu Županijskog kupa. Od prvog dana priprema bili smo strpljivi, posvećeni i motivirani, istinski smo željeli dvostruku krunu i to smo na kraju ostvarili. Zadovoljstvu i sreći nema kraja… – kaže Zdelar.

Posebne zahvale uputio je upravi, navijačima i treneru Ivanu Presečanu koji je s momčadi odradio ‘zvjerski’ posao.

-Trener je najzaslužniji za ovaj rezultat, bio je uporan od prvog dana priprema, bodrio nas je, vjerovao u nas i mislim da smo mu sve to vratili na najbolji mogući način. Znali smo koliko smo jaki, a u konačnici brojke govore same za sebe. Do naslova Županijskog kupa došli smo bez primljenog pogotka u pet odigranih susreta. Puno golova nismo primili niti u ligaškom natjecanju, trenutno smo treća momčad po najmanjem broju primljenih golova, a preostalo nam je još posljednje kolo, na domaćem travnjaku, pred svojim navijačima, koji nas u velikom broju prate i podržavaju od prvog dana, koji su prepoznali da klub radi ozbiljno i eto, uz dvostruku krunu, nadam se da ćemo ovog vikenda dostići brojku od 100 postignutih pogodaka i tako ih dodatno nagraditi što su vjerovali u nas – zaključio je Zdelar i najavio veliku feštu nakon subotnjeg susreta u kojem Pitomača dočekuje Graničar iz Legrada.

(www.icv.hr, ts)