Zahvaljujući vrijednim članovima Športsko-ribolovnog kluba “Štuka”, jezero u Žlebinama zablistalo u punom sjaju

Priča o Športsko-ribolovnom klubu “Štuka” Žlebina, zbog njegovih vrijednih članova, pomalo podsjeća na Lovrakovu Družbu Pere Kvržice, no krenimo redom.

ŠRK “Štuka” Žlebina u općini Gradina članica je Zajednice športskih ribolovnih udruga Virovitica od 2008. godine. Predsjednik kluba je Stjepan Špoljarić, a njegov zamjenik Danijel Teri. S obzirom da je Stjepan bio spriječen poslom, razgovarali smo s njegovom “desnom rukom” Danijelom koji je jedan od onih koji prednjači u aktivnostima ovog vrijednog kluba.

-Zasluga je to svih naših vrijednih članova, a to je uglavnom većina od nas sedamdesetak koliko broji klub – rekao nam je odmah na početku susreta Danijel.

Danijel Teri djelatnik je u Općini Gradina, a ribolov mu je, kao i većini njegovih kolega ribolovaca, prva sporedna stvar.

-Od malena sam ribolovac, a ta navika mi je ostala i dan danas. Nije jednostavno jer uz svoj posao i obitelj ne ostane puno vremena za ribolov, a da bi se lovilo, potrebni su i preduvjeti – dodao je Teri.

Zajedno sa svojim kolegama raspolaže jezerom u naselju Žlebine.

-Radi se o manjem jezeru koje je nekad imalo naziv “Majkovačko jezero” ili “Majkovačka bara”, a bilo je jedno od najpopularnijih mjesta za lov štuke. Puno godina to je jezero bilo zaboravljeno, no mlade snage športskih ribolovaca uredile su teren i sada je to sasvim druga slika, a jezero je po svim propisima. Dakako nije bilo jednostavno no uz pomoć vrijednih članova i Općine Gradina uspjeli smo stvoriti jezero za sportski ribolov sa svom pripadajućom infrastrukturom, odnosno uređenim prilazima, kućicama za odmor, nadstrešnicama, prostorima za odlaganje smeća i svim ostalim. Ne moram ni napominjati da smo koristili vlastite ruke, ali i vlastite strojeve, traktore, kosilice, trimere i razni ručni alat. Za one koji ne znaju, reći ću da je sav teren bio zarastao u trsku, a mulj nije dozvoljavao da se priđe bliže jezeru pa se moglo loviti samo iz čamca. S obzirom da je već duže vrijeme ribolov iz čamca na zatvorenim vodama zabranjen, bilo je potrebno to i omogućiti. To je sada riješeno, no kao i u svojim dvorištima i okućnicama, u ovoj sezoni ima puno posla pa kosilice i trimeri rade neprestano. Preostaje nam još samo da uredimo stotinjak metara puta prema jezeru. Može se prići, ali otežano jer na tom dijelu Žlebina su poljoprivredne površine, a samim time i prometovanje traktora i drugih poljoprivrednih strojeva s priključcima koji ostave duboke tragove na zemljanom putu pa kada padne kiša, teško je osobnim vozilom tamo proći. No i to je u fazi rješavanja tako da neće biti problema – rekao nam je Danijel Teri.

Osvrnuo se i na sve veći dolazak ribolovaca na njihovo jezero.

-Znamo da su u tijeku radovi na Virovitičkim ribnjacima pa je izvjestan broj ribolovaca tamošnjih ribolovnih udruga došao u ribolov kod nas. Isto se to odnosi i na druge ribolovce iz udruga u Zajednici ribolovnih udruga Virovitica koji bez naknade mogu loviti na našem jezeru. Potrebna im je ribolovnica i potvrda da su iz ribolovne udruge u zajednici. Za ostale je jednodnevna naknada 15 eura, odnosno za one koji žele biti naši stalni članovi, 80 eura godišnje. Napominjem da su cijene na razini cijele Zajednice Virovitica, a svaki ribolovac je dobro došao. Kaže ona poslovica “gdje čeljad nije bijesna, ni kuća nije tijesna”. To važi i za naše jezero. Ono što napominjemo, važe sva pravila i propisi u športskom ribolovu koje propiše ribolovno društvo, a navedeno je na oglasnoj ploči na početku jezera. To isto vrijedi i za čuvanje okoliša, postupke prije, za vrijeme i poslije ribolova. Naime radi se o tipičnom ponašanju koje dobijemo kućnim odgojem i općom kulturom te sviješću o čuvanju flore i faune. Do sada nismo imali većih problema, a vjerujemo da ih neće ni biti. Svi su dobrodošli, a čekaju ih kapitalni primjerci šarana i amura, kao i grabežljivaca te izobilje bijele ribe – istaknuo je Teri.

Na kraju je pojasnio i kako se dolazi do jezera.

-Žlebine su naselje između Rušana i Novog Graca, nalaze se s lijeve strane ceste, a svima onima koji će prvi put biti tamo, savjet je da se provozaju ravno do kraja sela, potom skrenu desno i pokušaju se približiti nasipu iza kojeg je jezero – zaključio je.

(www.icv.hr, bs, foto: B. Sokele, ŠRK Štuka)