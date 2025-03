One su kreativne i jako strpljive, a riječi lančić, magični krug i štapić za njih znače više od nakita ili pojma iz knjige. Za njih su to tehnike izrade predmeta pomoću kukice i vune, konca ili svile.

Riječ je o tri prijateljice i kolegice: Eleni Trešćec, Marti Vokurka i Janji Lah, učenicama 6. razreda Katoličke osnovne škole u Virovitici, a koje se, među rijetkima danas bave heklanjem.

Očice, kukice, pređa, igle i puno truda „dijelovi“ su ovog korisnog i zanimljivog hobija kojem ove tri djevojke rado posvećuju svoje slobodno vrijeme, ali i bude interes vršnjaka.

-Ja sam krenula prošlog ljeta, u lipnju. Bilo mi je dosta biti stalno na mobitelu, htjela sam imati neki zanimljiv hobi. Baka zna heklati, naučila me osnove. Inače, i moj djed je prije heklao, stolnjake, ali rekao mi je da se time nije baš ponosio. Iako mu je dobro išlo, zaključavao je vrata od kuće, da netko ne naiđe i ne vidi ga s vunom i iglama u rukama. Godinama više ne hekla, ali je zato baka ostala uporna – smiješeći se kaže Elena, dodajući da s njom rado hekla i mama.

BAKA DAJE TEMELJE, INTERNET NOVE IDEJE

Bakine osnove Elena je proširila uzorcima, savjetima i vođenim primjerima s interneta. Tko želi naučiti kukičati, prva „influencerica“ mora im biti baka, kažu naše sugovornice, osobito u slučajevima kada kukica skrene i cijeli se red dovede u pitanje. Bake su, za spas situacije, osobito na početku neprocjenjive, a kasnije je svima željnima svladati ovu vještinu i unaprijediti preciznost i finu motoriku na raspolaganju bogatstvo ideja u digitalnom prostoru.

-Ima jako dobrih tutoriala na internetu, svaki put pokušavam naučiti nešto novo, svladati neki novi potez i drago mi je što danas mogu izraditi, evo, ovog plišanca, za nekih otprilike pet sati – kaže nam Elena, pokazujući na mekanog sivog slonića.

Igračka kojoj bi se radovalo svako dijete (ali i brojni odrasli) nastala je heklanjem i spajanjem nekoliko cjelina u jednu. Elena objašnjava da glavu i nos posebno izrađuje, potom slijede uši (svako posebno), kao i ruke i noge. Jednako joj dobro idu šarene pčelice, zečići, kornjače…

-Kad svladate tehniku, nije teško. Morate biti strpljivi i svjesni da ima ponavljanja i grešaka. Ne treba odustati niti sve završiti odjednom. Možete danas napraviti dio, nastaviti sutra ili za vikend, kad imate vremena – savjetuje Elena.

OPUŠTANJE I ZABAVA

Marta dodaje kako je za nju to uglavnom vrijeme praznika i vikenda, budući da uz osnovnu školu ide i u Glazbenu školu Jan Vlašimsky, gdje svira flautu.

-Heklanje je za mene jedan način opuštanja, baš kao neka terapija od brige i stresa. I mene je baka naučila osnove i na tome sam joj jako zahvalna jer je heklanje jako zabavno. Volim izrađivati ukrasne predmete koji imaju i neku uporabnu svrhu. To su torbice, „cekeri“, trake za kosu, podmetači za čaše, broševi, novčanici.

“HEKLANJE STRPLJENJA”

Posebno sam ponosna na „štucne“, za njih mi je trebalo puno vremena i truda.

Materijal uglavnom nabavljam u virovitičkim trgovinama, a ima ga i na internetu. Ovo je hobi za koji vam treba set igala i vuna, škarice, „oči“, prsten koji olakšava rad s materijalom… Nije skup hobi i svatko tko želi, može se njime baviti – potiče i druge Marta.

„Meni tog nedostaje, da budem strpljiv. Probao sam heklati sa sestrom, ali sam brzo odustao, djelovalo je komplicirano “ – nadovezuje se njen kolega iz razreda. Na naš upit djevojkama jesu li spremne i druge naučiti osnovnim potezima igle i konca, uglas odgovaraju: ovisi o kome je riječ, a zatim prasnu u smijeh.

Pojašnjavaju kako je heklanje svojevrsna disciplina u kojem se uz test strpljenja otkrivaju i novi načini razmišljanja, nove ideje. Tko nije sklon ostati uporan u onome što zamisli, možda neće imati volje zadržati igle i konac u rukama kad umjesto plišanca ispadne „krpa“ ili se surla, uho ili noga pretvori u „zapetljanac“. Jedna neuspjela hrpica znači i pola sata, sat uloženog vremena.

-Priznajem da su me znale obeshrabriti krive ‘očice’ ili kada sam morala kretati ispočetka. Mene je heklati naučila teta, a dosta toga sam vidjela od Elene i Marte pa danas izrađujem različite predmete, plišance, ukrase za kosu i to me raduje – kaže nam Janja.

I ona naglašava terapeutski utjecaj heklanja, osobito u dane kad je potrebno uskladiti obaveze u školi, glazbenoj školi (svira brač, op.a.), te mažoretkinje, kad je raspored pun i dobro dođe skoncentrirati se svoje ruke, poteze iglom i kako se vuna pretvara u nešto sasvim novo. Kad nema ometanja, prekidanja ni gledanja na sat.

-Ne moram predmet završiti isti dan, važno je da od njega ne odustanem, a nagrada mi je kad se, uz mene, svidi i drugima – smatra Janja koja poručuje svima da se okušaju u ovoj staroj i zanimljivoj vještini.

KOLEGE IH HVALE, OBITELJ PODUPIRE

Slaže se i Elena, koja kaže kako se osjeća lijepo i ponosno kada joj plišance pohvale kolege iz razreda ili se dekici sa zečićem obraduje nećak koji ovu vrijednu i unikatnu rukotvorinu dobije na poklon.

Marta svoje rukotvorine, a koje su namijenjene za oporabu, koristi te potiče i druge da isprobaju napraviti nešto u čemu će uživati, a kasnije će im biti korisno.

Mlade kreativke svoje radove zasad poklanjaju, a imat će i humanitarni karakter – na akcijama koje škola provodi u okviru zadruge Navis.

U obitelji, školi i među prijateljima djevojke dobivaju pohvale. Doznajemo i kako, ukoliko se pokaže da je za heklanje zainteresiran veći broj učenika, njihova aktivnost možda prerasti i u izvannastavnu u budućnosti.

Marija Lovrenc

Njihov hobi iz davnine koji je primjenjiv u modernom svijetu i koji kombinira vještinu, umjetnost, kulturnu baštinu i osoban potpis, prepoznala je i Korina Kovačić, koja s Elenom, Martom i Janjom ide u razred.

-Ja još ne heklam, ali jako mi se sviđa sve što prijateljice izrađuju i voljela bih probati izraditi nešto i sama, isprva, naravno uz njihovu pomoć. Djeluje zanimljivo – kaže Korina.

Ona koja se vještini i ukrasima divi, ali je otkrila da joj stpljenje za heklanje nije vrlina, je Vita, koja biranim riječima govori o predmetima i podrškom daje prijateljicama vjetar u leđa. Njih dvije hobistice su podržale objavivši o njima članak na stranici škole, kako bi svi mogli vidjeti čime se bave i promisliti je li to i za njih nešto u čemu se mogu okušati.

Za heklanje se kaže kako čuva tradicionalne tehnike i uzorke i oblikuje identitet zajednica kroz unikatne proizvode. Možemo dodati kako ove tri mlade djevojke svakim novim predmetom koji rade po uzoru na svoje bake i tete, ali i prateći moderne trendove zapravo kreiraju novi put iskorištavanja slobodnog vremena i postaju drugima ponos i primjer.

Kako i same pokazuju, korisnije je umjesto ekrana „oči“ uperiti na iglu i konac. Jedna epizoda serije, par kratkih videa na društvenoj mreži ili radije igla, vuna i plišanac s potpisom, pitanje je sad. Njihov odgovor znamo.

(icvh.hr, mlo)