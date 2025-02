U današnje vrijeme kada je, uslijed industrijalizacije, nažalost sve manje prirodnih resursa, svaki potez ka očuvanju prirode je i više nego hvalevrijedan, a da se može spojiti ugodno s korisnim govori i primjer iz naselja Terezino Polje u općini Lukač.

Radi se o poljoprivredniku Mariju Špoljaru (46) iz Terezinog Polja, vlasniku OPG-a Špoljar koji unutar svojih poljoprivrednih površina u Terezinom Polju ima i lijepo uređeno jezero okruženo vrbama i nasadom voćnjaka oraha i lijeske.

Mario nije ribolovac i nikada se nije bavio ribolovom, ali voli prirodu, pa kada je kupovao zemlju nije izostavio ni ovo jezerce od otprilike 7000 kvadrata. U njemu obitava nekoliko vrsta ribe, poput štuke, šarana, babuške i druge bijele ribe.

– Kada sam kupovao ovaj dio zemlje u Terezinom Polju kojega svi mještani zovu Berek, nisam razmišljao o ribolovu nego o mjestu za rekreaciju, opuštanje od napornog posla i očuvanju tog prirodnog i za oko lijepog resursa – rekao nam je Mario koji se tim povodom malo vratio u prošlost i ispričao nam kako je do svega toga došlo.

– Potičem iz poljoprivredne obitelji. Moj otac se bavio poljoprivredom, a ja, iako sam završio školu za automehaničara, u potpunosti sam se posvetio poljoprivredi od malena i preuzeo posao od oca 2002. godine. Nekad smo se bavili stočarstvom, odnosno uzgojem krava i poslije tog bikova, ali pošto je prije desetak godina došlo do ozbiljnih problema u tom sektoru, nastavili smo se baviti uzgojem ratarskih kultura. Sada posjedujemo oko 170 hektara ratarskih površina u Terezinom Polju, Gornjem Bazju i Kapela Dvoru na kojima uzgajamo uglavnom kukuruz, pšenicu, ječam i soju, a kooperanti smo tvrtke ZEA iz Lukača. Kada smo kupovali nova zemljišta, prije desetak godina, kupili smo i to zemljište na kojemu se nalazi jezero. Tako da oko samog jezera imamo voćnjak i poljoprivredne površine. Riječ je o 10 hektara, od kojih je 8 hektara pod ratarskim kulturama, a dva hektara pripadaju voćnjaku i jezeru. Dakle, kada smo kupovali zemlju kupili smo i jezero jer smo željeli da, osim koristi od zemlje, imamo i ugodu ove lijepe vode koja je spojena s rijekom Dravom i postoji tko zna koliko već godina. S obzirom da protiv toga nitko nije uložio prigovor to smo i realizirali – rekao nam je Mario čija supruga Vesna također radi na OPG-u, a imaju i četvero djece, od kojih je najstariji Luka student 3. godine Poljoprivrednog fakulteta u Zagrebu, drugi sin Drago završio je srednju medicinsku školu i školovanje u tom smjeru nastavio je i dalje, dok kćer Ana i treći sin Ivan idu u 7. razred osnovne škole u Gornjem Bazju.

– Najstariji sin koji studira poljoprivredu zasigurno će mi puno pomoći, ali najzainteresiraniji za ovaj „kruh sa sedam kora” je najmlađi sin Ivan koji me, kada može, prati „u stopu” na poslovima u poljoprivredi. Osim toga, on je i jedini ribolovac u obitelji pa često odlazi na pecanje na naše jezero – rekao nam je Mario napomenuvši da je njegovo jezero otvoreno svim prijateljima i ljudima dobre volje koji žele malo pecati.

– Tko me nazove i zamoli da malo peca, to može učiniti, ali da se pridržava pravila lijepog ponašanja i da počisti iza sebe. Uz jezero ima nekoliko očišćenih mjesta za pecanje s klupicama, a prostor oko toga može poslužiti i za odmor i rekreaciju. Ne dolazi puno ljudi, ali ponekad navrati poneki ribolovac iz Terezinog Polja, Gornjeg Bazja, pa i Virovitice. Naravno, ovo jezero ne spada u ona na kojima možeš očekivati neki trofejni ulov, ali svakako može poslužiti svrsi sportskog ribolova i uživanja u prirodi – rekao je Mario kojega u toj svojoj hvale vrijednoj nakani podržava i lokalna samouprava te ŠRK Drava iz Terezinog Polja.

– Drago mi je da je moju nakanu prepoznala i Općina Lukač na čelu s načelnikom Đurom Bukvićem, kao i MO Terezino Polje predvođeno predsjednikom Darkom Oračem koji je također i u ŠRK Drava. Odlično surađujemo, a i meni je zadovoljstvo makar na ovaj mali način pomoći u očuvanju prirodnih ljepota koje nudi naš Mjesni odbor, odnosno općina Lukač – rekao nam je Mario Špoljar koji svaki svoj slobodni trenutak provodi uz jezero jer valja očistiti pristup i stazu ka jezeru te održavati okoliš da sve bude uredno i spremno za lijepi odmor u prirodi.

(www.icv.hr, bs)