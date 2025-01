Osnovna škola “Ivan Goran Kovačić” Zdenci jedna je od prvih škola u Virovitičko-podravskoj županiji koja je početkom tekuće školske godine prihvatila eksperimentalni programa – “Osnovna škola kao cjelodnevna škola”. U tom pravcu ova škola vrijedno provodi programe i projekte kako bi pokazala efikasnosti opravdanost ovog programa koji se u Zdencima baš takav i pokazao.

Projekt provodi učiteljica Tamara Nikšić koja je naglasila kako je škola već neko vrijeme svjesna kako je potrebno mijenjati pristup učenju, učenicima i radu u učionicama.

-Promjena kreće od nas samih i upravo je to bio jedan od razloga prihvaćanja ovog eksperimentalnog programa koji pred učitelje postavlja izazov pronalaska novih metoda i pristupa učenicima. To odmah podrazumijeva i nove modele komunikacije u nastavnom procesu, a to su individualizacija i diferencijacija. Svakako je tu značajna i motivacija, kako učenika, tako i učitelja. S obzirom na to da poznajem svoj kolektiv i izuzetno cijenim entuzijazam i volju učitelja s kojima radim, znala sam da imamo priliku napraviti nešto dobro za naše učenike i cijelu zajednicu – kaže ravnateljica Ivana Pavelić te ističe kako je zdenačka osnovna škola prošle godine organizacijom predavanja na temu ”Djeca zarobljena u virtualnom svijetu” upoznala rad dr. Ranka Rajovića koji je dao novi motiv u ovom programu, a ove godine škola pod vodstvom učiteljice Tamare Nikšić upustila se u provedbu NTC radionica s odabranim učenicima iz svakog razreda razredne nastave i krenula u provedbu radionica– kaže Nikšić te ističe kako je zdenačka osnovna škola prošle godine organizacijom predavanja na temu ”Djeca zarobljena u virtualnom svijetu” upoznala rad dr. Ranka Rajovića koji je dao novi motiv u ovom programu, a ove godine škola pod vodstvom upravo učiteljice Nikšić upustila se u provedbu NTC radionica s odabranim učenicima iz svakog razreda razredne nastave i krenula u provedbu radionica.

Radionice su održavane svakog ponedjeljka tijekom devet tjedana, a vrijeme održavanja, kako je rekla Nikšić, bilo je razlog za zabrinutost jer se računalo s umorom i manjkom motivacije, a radi se i o periodu kada učenici završavaju s ručkom i bilo je upitno hoće li prihvatiti zahtjeve programa.

-Primarna uloga NTC programa je upotreba novih otkrića iz područja neuroznanosti u učionicama i u svakodnevnom životu. Program NTC učenja je sastavljen iz različitih aktivnosti i igara za djecu, koje se temelje na saznanjima o razvoju i radu mozga i koje, kako mnoga istraživanja pokazuju, imaju pozitivan efekt na razvoj mozga u periodu kada je to najvažnije, u periodu najintenzivnijeg rasta i razvoja, od rođenja, pa do približno desete godine starosti. Igra kao unutrašnja motivacija djeteta je ključni faktor NTC programa.

– dodaje Tamara.

Inače, Tamara je licencirana NTC učiteljica čiji je cilj u ovim radionicama s vremenom i radom bio kod učenika probuditi motivaciju.

-Poznato je da se motivacija za postignućem smatra najvažnijom motivacijom u psihologiji obrazovanja. NTC radionice obiluju metodama koje tu motivaciju potiču. Neke od metoda su: metoda nelogičnih priča, metoda paralelnih asocijacija, slikovno-asocijativni prikaz, NTC rebusi… Doktor Rajović i sva njegova znanstvena saznanja o psihofizičkom razvoju djece nadahnjuju me već 9 godina. Potreba za dodatnim znanjem na ovom području dovela su me do edukacije za licenciranu učiteljicu. Znanja o metodama koja sam tamo stekla su neprocjenjiva. Duboko vjerujem u budućnost ovog programa u svim školama i uvjerena sam da će zaživjeti. Samo za ovako velike promjene potrebno je vrijeme i volja, a nakon provedbe ovih radionica sam u potpunosti sigurna u to – rekla je Tamara .

Učiteljica Tamara izrazila je ogromno zadovoljstvo što su učenici bili iznimno motivirani za rad i sami rekli kako s nestrpljenjem čekaju svaku sljedeću radionicu.

-Kreativni su, njihove ideje svaki put iznova su me iznenadile. Imaju tako jednostavna, a konkretna rješenja, oštroumni su. Radionice su se provodile 6. i 7. sat nakon nastave kad bi se mogao očekivati umor učenika, no to se nije dogodilo. Dapače, bilo je jako poučno. Potrebno je uvidjeti važnost razvoja kreativnosti, a potom pravilnom primjenom metoda i tehnika uvelike ćemo utjecati na dječji razvoj na svim područjima te time mijenjati njihovu budućnost i budućnost svih nas na bolje – zaključila je učiteljica Tamara.

Ponos ovim radionicama i radom učiteljice Nikšić istaknula je i ravnateljice škole Ivana Pavelić naglasivši kako je i sama sudjelovala na radionicama te vidjela i doživjela aktivnost učenika u svakom dijelu sata.

-Natječu se, kreću se za vrijeme aktivnosti, teže za postizanjem uspjeha i ulažu napor dok god ne ostvare cilj, a usput uče i primjenjuju naučeno. Ja sam uživala koliko i oni. Osobito sam zahvalna Silviji Bošnjak, našoj pomoćnici u nastavi koja nam je u provedbi NTC programa jako bila značajna jer je pratila cijeli proces, bilježila rezultate te pružala pomoć onim učenicima kojima je to bilo potrebno. Nastavljamo i dalje s unošenjem drugačijih metoda u naše učionice jer smo, naprosto, to dužni kako bismo učenicima pružili najbolje od onoga što znamo i možemo – zaključila je ravnateljica Pavelić.

(icv.hr, vg)