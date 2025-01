Prebogata je tradicija Kulturno-umjetničkog društva Crkvari, malog društva istoimenog orahovačkog prigradskog naselja. Punih 30 godina ovo malo društvo neumorno čuva kulturnu baštinu orahovačkog kraja i promiče ju diljem Europe. KUD Crkvari osnovan je 1995. i prvotno je djelovao u sklopu DVD-a Crkvari, a godinu potom, 1996., počeo je djelovati samostalno. U proteklih 30 godina ovo je društvo nastupalo u mnogim državama Europe- Njemačkoj, Francuskoj, Sjevernoj Makedoniji, Mađarskoj te susjednim Bosni i Hercegovini i Srbiji, a Hrvatsku su obišli uzduž i poprijeko te svuda ostavili vrhunski dojam.

Društvo je snimilo dva dokumentarna filma u suradnji s HRT-om o običajima u Slavoniji i Crkvarima i to “Veseli stroj” o pečenju rakije te “Žetva u Crkvarima” o običajima žetve, potom

su snimljena dva spota za Mušku pjevačku skupinu i jedan nosač zvuka za žensku. Organizirano je preko 20. sjajnih manifestacija, Crkavračko prelo uoči Božića te preko 10 manifestacija Dana svetog Lovre u kolovozu svake godine. Kroz društvo je prošlo oko 150 članova svih uzrasta iz svih okolnih mjesta, od Orahovice do Našica i Slatine i to samo u 30 godina.

U povodu ovog velikoj jubileja KUD Crkvari planira organizirati nekoliko sadržaja kako bi se za njih velikih 30 godina obilježilo na dostojan način.

– Sve će početi našom redovnom godišnjom skupštinom u ožujku ili travnju, a potom je plan promovirati knjigu “30 godina KUD-a Crkvari” koju je napravio naš, danas nažalost preminuli dugogodišnji tajnik Ivan Grgurić i ona će biti pod njegovim imenom. Želja nam je također pripremiti nekoliko glazbenih događanja kroz cijelu godinu, a sve će to biti sukladno financijskim

mogućnostima. Prijavit ćemo se na natječaje Grada i Županije te probati pronaći što je više moguće sponzora i donatora. Cilj je da dostojno obilježimo ovaj jubilej. Malo smo društvo, ali imamo doista bogatu tradiciju– rekao je predsjednik KUD-a Crkvari Ivica Podboj.

