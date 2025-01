U 21. stoljeću imati ispravnu i adekvatnu javnu rasvjetu u svakom mjestu trebalo bi biti normalno, no nažalost to nije slučaj. Posebice se s tim problemom nose male općine. Baš takav je slučaj u općini Crnac, jednoj od najmanjih općina u Virovitičko-podravskoj županiji. Naime, nikako ne uspijevaju osigurati sufinanciranje projekta javne rasvjete. Kako kaže načelnik Mato Damjan, dvije godine pokušavaju ostvariti suradnju s HEP-om kako bi pomogli Općini u realizaciji ovog projekta.

– Šaljemo dopise, tražimo sastanke, ali odgovora nema. Unazad dva mjeseca poslali smo još dva dopisa, jedan u Elektroslavoniju Osijek kojoj pripadamo i jedan izravno u HEP Zagreb, ali odgovora i dalje nema. Naš plan je rasvjeta u naseljima Veliki i Mali Rastovac te Breštanovci za što je stavka u našem Proračunu otvorena i najvjerojatnije je da ćemo to sve morati financirati svojim sredstvima bez HEP-a i Elektroslavonije jer oni se jednostavno oglušuju na naše zahtjeve – kaže Damjan te naglašava kako mu je teško povjerovati da za takvu svrhu nema razumijevanja.

– Dakle, mi plaćamo HEP-u da oni naprave infrastrukturu, da remontiraju niskonaponsku mrežu i to financiramo s 30 posto kako bi imali pravo postaviti svoja rasvjetna tijela. I sada ako mi to sami financiramo i napravimo, opet HEP upravlja tim sustavom, a na nama je samo održavanje javne rasvjete. Mi smo razgovarali i s odgovornima u HEP-u u našoj županiji da budemo dio sustava kod nas, ali rečeno je da to za sada nije moguće. Bilo kako bilo, mi smo odlučili da ćemo tu rasvjetu riješiti i sigurno hoćemo, kao što rekoh, na kraju i svojim sredstvima – zaključio je Damjan.

