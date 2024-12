U sklopu Orahovačke zimske priče, a u organizaciji Župe Našašća svetog Križa Orahovica, u župnoj crkvi održan je tradicionalni Božićni koncert. Na koncertu su nastupili članovi Mješovitog pjevačkog zbora KUD-a Orahovica uz pratnju svog tamburaškog sastava, Župni zbor Orahovica, Dječji župni zbora kapele svetog Mihaela Zdenci te Puhački orkestar DVD-a Orahovica kojem je ovo bio jubilarni 30 Božićni koncert.

Župni i Mješoviti pjevački zbor KUD-a Orahovica vodio je dirigent Viktor Čelant, djecu iz Zdenaca vjeroučiteljica Klaudija Nekić, a i 30 godinu za redom Puhačkim orkestrom ravnao je kapelnik Zoran Vlajnić. Bio je to uistinu pravi blagdanski praznik za punu orahovačku crkvu. Izvedbom duhovnih božićnih pjesama oduševili su svi, odlične solistice Župnog zbora Verica Cingel i Katica Jurčić, sjajni pjevači i pjevačice, a šećer na kraju i nastup koji je pokupio ogroman pljeska bio je Puhačkog orkestra. Na kraju koncerta obratio se župnik orahovački velečasni Željko Strnak zahvalivši se svim izvođačima.

– Ovo je najljepša božićna čestitka našem gradu i svim građanima. Siguran sam da ste uživali u svim izvedbama naših orahovačkih umjetnika. Ovu tradiciju ćemo svakako nastaviti jer Orahovica itekako ima što glazbeno pokazati. U ime Župe od srca vam svima želim Sretan Božić, puno Božjeg blagoslova i sreće i neka vas svjetlo rođenog Isusa Krista vodi u danima koje dolaze– rekao je župnik Strnak.

Posebno emotivan nakon jubilarnog 30. koncerta bio je kapelnik Puhačkog orkestra DVD-a Orahovica Zoran Vlajnić.

– Prije 30 godina, 1994., došao sam u Orahovicu za kapelnika i već početkom prosinca zamolio sam tadašnjeg župnika velečasnog Ivana Štrbenca da priredimo Božićni koncert u crkvi što je on odmah i prihvatio. Godinama smo održavali samostalni koncert i to uvijek na svetog Stjepana 26. prosinca. Spletom okolnosti se to s godinama mijenjalo pa smo taj božićni koncert svirali i u hotelu Ružica, orahovačkoj kino Sali pa na otvorenom na Adventu i evo sada ne mogu biti sretniji što smo se vratili tamo gdje smo i počeli, u našu crkvu. Hvala svim glazbenicima orkestra koji su kroz sve ove godine svirali ovaj koncert, to je za nas uvijek poseban nastup i hvala župniku Željku Strnaku što nam je omogućio ove godine da se vratimo– zaključio je Vlajnić.

(icv.hr, vg)