Knjižnica i čitaonica Pitomača kulturna je i informacijska ustanova, važno i kulturno središte koje svojim korisnicima omogućava cjeloživotno obrazovanje i neposredan pristup informacijama. Knjižnica je ujedno i temeljni izvor znanja. Zastupa korisnike svih dobnih skupina počevši od beba, djece vrtićkih skupina, predškolaca, osnovnoškolaca, srednjoškolaca, tinejdžera, studenata, odraslih osoba do 65 godina, umirovljenika, ranjivih skupina (osoba s invaliditetom) i ostalih. Prepoznata je po svom bogatom i iznimno kvalitetnom knjižničnom fondu, prilagođenom prvenstveno prema željama i potrebama svojih korisnika i zastupljenosti knjižničnog fonda te po mnogobrojnim bogatim i kvalitetnim programima koje nudimo.

Osim toga knjižnica ulaže i u prostor i opremanje kakao bi svojim korisnicima omogućila još bolju i kvalitetniju uslugu. Za program Rekonstrukcija zgrade knjižnice u 2024. uz potporu Ministarstva kulture i medija i Općine Pitomača obnovljena fasada s izolacijom, izmijenjena stolarija, prostor knjižnice opremljen novim policama. U protekloj godini Knjižnica Pitomača razveselila je svoje korisnike i s pregršt novih mnogobrojnih i kvalitetnih naslova.

Tako je siječanj u Knjižnici i čitaonici Pitomača započeo izložbom slika Jelke Dent, održan je Čitateljski klub u gostima Gradske knjižnice Virovitica te je završio predavanjem i izložbom pod nazivom „Povijest kućnih računala“ Branka Novosela.

Veljača je uz maškare započela obilježavanjem Međunarodnog dana knjiga, održan je Valentinovski čitateljski klub te je ujedno obilježen i Međunarodni dan pripovijedanja. U ožujku je već tradicionalno obilježen Međunarodni dan žena, mališani iz Dječjeg vrtića “Potočnica” Pitomača održali su Svadbenu povorku, a održano je i predavanje pod nazivom “Kako imati vlastitu hranu dostupnu cijele godine”. Na kraju mjeseca održana je Noć hrvatske knjige na kojoj je fotograf i putopisac Saša Pjanić predstavio brošuru “Zakaj volim Pitomaču (A nesem od tam!)”.

Početak travnja obilježilo je predavanje YOUTH4SDGS: Mladi za održivi razvoj Podravine, kao i predavanje pod nazivom “Linda – different me, moja priča – Put od čitateljice

pitomačke knjižnice do privatne poduzetnice”. U lipnju je održana promocija knjige „Od tundre do tropskih kišnih šuma“-Laura Lončar, a ujedno su započeli radovi na rekonstrukciji zgrade Knjižnice i čitaonice Pitomača.

Uz slogan “Zaboravi na brige, svrati u Knjižnicu i čitaonicu Pitomača po knjige” od 1. srpnja do 23. rujna trajalo je “Ljeto u Knjižnici i čitaonici Pitomača”. Uz pregršt novih naslova za sve uzraste, za sve prvašiće organizirana je bila i akcija besplatnog učlanjenja pod nazivom “Prvašić sam”, a održana je i izložba slika Laure Lončar.

Aktivnosti su se nastavile u rujnu kada je Emanuel Srpak imao promociju knjige „Jedinac u vodi“. Od 15. listopada do 15. studenog već tradicionalno se obilježavao Mjesec hrvatske knjige povodom čega je u Knjižnici i čitaonici Pitomača održana promocija putopisnih priča Damira Šanteka pod nazivom “Gdje misli nestaju” te je održano predstavljanje zbirke pjesama “Možda, usprkos svemu“, autora Zdravka Seleša.

Prosinac je započeo Božićnom nagradnom tombolom te je završio predavanjem o udomiteljstvu Hrvatskog zavoda za socijali rad Virovitica.

– Izuzetno smo zadovoljni proteklom godinom u kojoj smo proveli mnogobrojne događaje za sve generacije i postigli sve zacrtane ciljeve. Ovi sjajni rezultati nama su još jedan dodatni vjetar u leđa za napredak i razvitak naše knjižnice i knjižničnih usluga – kaže knjižničarka Irena Gavrančić.

(icv.hr, Knjižnica i čitaonica Pitomača)