Kino Pitomača i ovog vikenda donosi vam odličnu kino projekcije. Tako u petak, 28. ožujka, u 20 sati pogledajte akcijski film “Opaki radnik”. Također, u nedjelju, 30. ožujka, u 20 sati na rasporedu je kazališna predstava “Prvi muževi bacaju se u vodu” Kazališta Tvornica smijeha.

OPAKI RADNIK

Izvorno ime: A working man

Redatelj: David Ayer

Žanr: akcijski, triler

Uloge: Jason Statham, Jason Flemyng, Merab Ninidze

Trajanje filma: 116 min

Godina: 2025.

Država: SAD

Sadržaj filma: Jason Statham ima novi akcijski film u kojem spašava dan! Stigao je trailer za A Working Man, akcijski kriminalistički triler u kojem Statham glumi Levona Cadea, bivšeg specijalca koji vodi miran život sa svojom kćeri dok radi na gradilištu. No, nevolja oko njega nikada ne spava i Levon će biti prisiljen koristiti svoje posebne vještine kako bi pronašao nestalu kćer svog šefa, a tragovi će odvesti do velike zavjere i krijumčare ljudima. Sve to priprijetit će i Levonovom privatnom životu, ali on neće stati dok ne osveti sve i spasi nedužne. Iako radnja pomalo zvuči kao Neesonov Taken serijal, te kao još poneki Stathamov akcijski triler, ovdje je riječ o ekranizaciji romana Levon’s Trade Chucka Dixona, odnosno serijalu knjiga o Levonu Cadeu od kojih je prva izdana 2014., a najnovija, deseta, prije tri godine. Adaptaciju scenarija napravio je Sylvester Stallone s Davidom Ayerom”s tim da potonji potpisuje i režiju. Statham je s Ayerom prošle godine snimio The Beekeeper, također osvetnički akcijski triler koji je solidno prošao u kinima.

KAZALIŠNA PREDSTAVA “PRVI MUŽEVI BACAJU SE VODU”

Jadranka Elezović, slavna glumica poznata po svojim virtuoznim transformacijama i iznimnom talentu, u ovoj monodrami maestralno donosi niz likova žena iz različitih geografskih i društvenih sredina. Tijekom sat vremena, Jadranka nevjerojatnom lakoćom prelazi iz uloge u ulogu, toliko uvjerljivo da publika na kraju predstave nerijetko ostaje u nedoumici koliko se glumica nalazilo na sceni. Od domaćica i poslovnih žena do animir dama i bankarica, svaka izvedba je novi dokaz njezinog umjetničkog genija. Tekst monodrame potpisuje Matko Elezović, jedan od najizvođenijih suvremenih hrvatskih komediografa, poznat po uspješnicama “Lude žene” i “Vesele žene Hrvatske”. U svojoj najnovijoj komediji “Prvi muževi bacaju se u vodu”, Elezović s duhovitošću i satiričnom oštrinom istražuje muško-ženske ljubavne odnose. Preko razigranih i direktnih dijaloga, ova predstava demaskira društvene obrasce i stereotipe te istovremeno postavlja ozbiljna pitanja o položaju žena u društvu.

