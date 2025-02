Jučer (srijeda) je održana književna večer posvećena stvaralaštvu lokalne autorice Željke Špoljarić. Događaj, u organizaciji Kulturne udruge Kreativa, Eduaktiva, Aktiva – KrEdA, okupio je ljubitelje književnosti koji su imali priliku upoznati autoričin rad te čuti ulomke iz njezine neobjavljene zbirke “Crtice iz djetinjstva”.

Željka Špoljarić u svojim djelima oživljava sjećanja na djetinjstvo, obiteljske običaje, školske dane, blagdanske proslave i važne društvene događaje poput kirvaja i vatrogasnih zabava. S posebnim senzibilitetom piše o svakodnevici, dajući joj nostalgičan i emotivan ton. Njezina poezija često obrađuje ljubavne teme, dok proza odiše autentičnošću zahvaljujući upotrebi lokalnog dijalekta, kojim autorica doprinosi očuvanju jezične i kulturne baštine svojega kraja.

Govoreći o svom stvaralaštvu, autorica je istaknula važnost bilježenja prošlih vremena.

-Stare fotografije i predmeti iz djetinjstva vraćaju me u prošlost i potiču sjećanja. Pišem u miru i tišini, prepuštajući se uspomenama, a dok zapisujem jednu priču, u misli mi već dolazi sljedeća – govori Željka

Osobito je naglasila potrebu za dokumentiranjem vlastitih sjećanja.

-Bitno mi je da sve bude zapisano jer ono što se samo ispriča lako se zaboravi. Žao mi je što nisam počela pisati ranije, dok su moji roditelji i suprugovi bili živi, oni su znali toliko toga o prošlosti. Sada, ako želim nešto saznati, nemam koga pitati, i zato pišem. Pišem iskreno, bez uljepšavanja, jer u prošlosti nema srama, samo života kakav je bio – ističe autorica.

Poseban poticaj za pisanje pronašla je u stvaranju vlastite etno sobe.

-Oduvijek sam željela imati etno sobu u kojoj će biti predmeti iz prošlih vremena. Kad sam je napokon uredila, gledajući te stvari, priče su same dolazile. Sve što pišem proživljeno je i doživljeno, a volim priče ispričati s poukom i dozom humora. Ne volim se vraćati na ružne trenutke jer me to rastužuje – više volim ono što unosi radost – rekla je Željka.

Događaj je privukao brojne posjetitelje, među kojima su bili mještani, prijatelji i znanci autorice. Organizatori su izrazili zadovoljstvo sve većim interesom publike za ovakva događanja, te najavili daljnje književne i kulturne susrete u Suhopolju.

(icv.hr, Kulturna udruga KrEdA)