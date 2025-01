Pamtit će u Posjetiteljskom centru Kuća čaja – Oaza mira petak 17. siječnja, jer tog su dana, u Vukovaru, osvojili Zlatnu plaketu Suncokreta ruralnog turizma. Uz nazočnost, virovitičko-podravskog župana Igora Androvića i njegovog zamjenika Marija Klementa, nagradu je Hrvoju Mileru, načelniku općine Špišić Bukvica uručila državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, Kristina Bilić.

-Ovo je dokaz da je turizam na kontinentu u uzletu i drago mi je da je i naš Centar dio ove priče. Zlatna plaketa Suncokreta ruralnog turizma je potvrda truda i ulaganja u naš Posjetiteljski centar Kuća čaja – Oaza mira koja je prepoznata na nacionalnom nivou. Svi mi skupa, ulažemo velike napore kako bi je što bolje pozicionirali na turističkom tržištu i ona je jedna predivna razglednica naše općine Špišić Bukovica. Želim zahvaliti i tvrtki Draft d.o.o. koja je zadužena za upravljanje Centrom, jer ona to radi jako dobro, Od samog početka projekta imali smo jasnu viziju što želimo napraviti, na koji način koncipirati sve unutar njega, te na kraju staviti u funkciju. S obzirom na to da je naše područje veliki proizvođač kamilice, ali i ostalog ljekovitog bilja, upravo kroz Centar i čaj, posjetiteljima iz Hrvatske, ali i svijeta, prezentiramo blagodati čaja. Želim zahvaliti Virovitičko-podravskoj županiji, Turističkoj zajednici Virovitičko-podravske županije, kao i Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije koji su nam bili velika podrška, ali i partneri projekta. Ovim putem čestitam i Turističkoj zajednici Virovitičko–podravske županije na osvojenoj nagradi za projekt „Plemićka ruta“ i hvala im što su nominirali naš Posjetiteljski centar – naglasio je načelnik Hrvoje Miler.

Alen Janći, voditelj Posjetiteljskog centra Kuća čaja – Oaza mira, bio je sretan i ponosan.

-Ovo je nagrada za sav trud koji svi skupa ulažemo u promociju, vidljivost na turističkom tržištu i konstantno unapređenje ovog turističkog proizvoda. Priča našeg centra prilagođena je svim dobnim skupinama tako da često imamo prilike ugostiti one najmlađe posjetitelje vrtićke dobi pa sve do posjetitelja u zlatnim godinama. Za najmlađe posjetitelje smo dodali razne igraonice i radionice u našu ponudu što se pokazalo kao pun pogodak jer sada u našem Centru nudimo sadržaje za lijepi poludnevni izlet, a kad malo zatopli, u planu nam je koristiti i druge turističke resurse ovog područja kako bi imali cjelodnevne i višednevne izlete. Imamo zaista jedinstvenu ponudu na tržištu i ljudi to vrlo cijene prilikom posjete. Posjetitelji nam dolaze iz cijele Hrvatske, ali imali smo prilike ugostiti i nekoliko stranih grupa. Također, želim istaknuti odličnu suradnju s Općinom Špišić Bukovica, Virovitičko-podravskom županijom, Turističkom zajednicom Virovitičko-podravske županije, Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, ali i privatnim sektorom, a upravo ta suradnja je ključ uspjeha i vjerujem da će se tako nastaviti i dalje. Hvala Turističkoj zajednici Virovitičko-podravske županije što nas je nominirala, kojoj upućujem čestitke na zasluženoj Šampionskoj titulu za „Plemićka ruta“.

(vpz.hr, foto: Kristijan Toplak)