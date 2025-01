Na kraju jedne i početku nove godine, Berislav Androš, načelnik općine Sopje, koja u 11 naselja broji 1.897 stanovnika, ističe kako su, shodno veličini same općine, kao i budžetu kojim raspolažu, u 2024. godini imali impresivan broj infrastrukturnih projekata.

– Ulagali smo u obnove domova, izgradnju cesta, nogostupa, platoa… Posebno bih istaknuo projekt „Zaželi“ koji po prvi put provodimo samostalno, a zahvaljujući kojemu smo zaposlili sedam žena koje vode brigu o 42 korisnika diljem općine Sopje. Također, potrebno je izdvojiti realizaciju drugog po veličini samostalnog projekta naše općine, a to je cesta u Novačkoj Đoti – projekt za koji smo dobili sufinanciranje putem programa „Slavonija, Baranja i Srijem“. Riječ je o projektu koji je planiran više od 20 godina i za koji smo napokon uspjeli ugovoriti financiranje – istaknuo je načelnik Androš, zahvalivši Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU na pomoći.

Upitan za događaj po kojemu će pamtiti godinu iza nas, načelnik odgovara kako su već od siječnja krenuli s projektima od kojih je svaki imao svoju priču te im je svaki i podjednako drag.

– S ulaganjima smo razmišljali o svim kategorijama naših sumještana – od najmlađih do onih najstarijih. Raduje nas svaki uspjeh našeg sportskog kluba, svaki nastup naših kulturnih udruga jer oni promoviraju ime općine Sopje na najbolji mogući način, a mi smo tu da im pomognemo – kako financijski, tako i ulaganjem u infrastrukturu koja im je prijeko potrebna – govori Androš.

U 2025. godini, sukladno planovima i programima, očekuje se nastavak ulaganja u svakom naselju općine. Potrebno je maksimalno iskoristiti fondove EU, kao i nadležnih ministarstava, po dobro uhodanom modelu, ističe Androš.

– Projektnu dokumentaciju planski smo pripremali i spremno čekamo otvaranje natječaja. Očekuju nas ulaganja u mjesne domove, nogostupe, dječja igrališta, sustave navodnjavanja za nogometne terene, ostalu komunalnu infrastrukturu, ali i jedan poseban projekt koji smo nedavno prijavili – prekograničnu suradnju putem INTERREG-a u koju su uključene manifestacije i infrastruktura – otkriva.

STIPENDIJE, NAKNADA ZA NOVOROĐENČAD I SMJEŠTAJ

Različitim demografskim mjerama nastoje zadržati mještane upravo na ovom području. Uz naknadu za novorođeno dijete u iznosu od 700 eura, načelnik navodi nekoliko ključnih mjera za demografski razvoj općine Sopje.

– Pomažemo našim osnovnoškolcima kupovinom radnih i pomoćnih nastavnih materijala od prvog do osmog razreda osnovne škole, sufinanciramo smještaj u učeničkim domovima sa 60 eura mjesečno te isplaćujemo stipendije studentima, koje od ove akademske godine iznose 150 eura. Osim toga, posljednjih pet godina provodimo program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji putem kojega obitelji od općine dobivaju 3 000 eura za prvu nekretninu. To je program koji smo među prvima u državi uveli i drago nam je što su ostale jedinice lokalne samouprave krenule upravo tim putem – objašnjava.

Uz spomenute demografske mjere, općina Sopje već nekoliko godina provodi program potpore za novootvorene obrte ili tvrtke na području općine. Kako je taj kraj pretežno poljoprivredan, načelnik Androš priznaje da nemaju puno prijava na natječaj, no spremni su ga izmijeniti ukoliko bi to povećalo broj zainteresiranih poduzetnika u narednim godinama. Riječ je o natječaju pomoću kojega prijavitelji koji ispunjavaju uvjete mogu dobiti do 3 000 eura za svoju djelatnost.

BOGASTVO UDRUGA

Ocijenivši suradnju s lokalnim udrugama, klubovima, poduzećima i obrtnicima, Androš ističe kako je upravo lokalna zajednica bogatstvo općine Sopje.

– Brojimo 17 udruga koje svake godine provode bogat kulturni i sportski program. One su naše bogatstvo i najbolji promotor lokalne zajednice, stoga svake godine izdvajamo znatna sredstva za njihov rad, a očit je i napredak ulaganja u infrastrukturu, ponajviše nogometnih klubova kojih brojimo čak šest na području općine Sopje. Moram napomenuti da smo u protekle tri godine uspjeli što izgraditi, što obnoviti čak pet svlačionica, izgraditi multifunkcionalni teren s umjetnom travom i četiri nadstrešnice, uložili smo sredstva u prostorije udruge žena i dali na korištenje dio zgrade kulturnog centra UHDDR Općine Sopje. Svjedoci smo kako se u određenim sredinama udruge gase, no naših je sve više i stoga ih svesrdno pomažemo. U posljednjih pet godina uložili smo više od milijun eura i ne planiramo stati dok ne izgradimo i obnovimo sve što je potrebno da usrećimo naše udruge – naglašava načelnik.

Govoreći o dugoročnom razvitku općine, načelnik Androš naglašava kako općina ima vrlo ograničen proračun te da je potrebna upornost i vještina povući novac za sve predviđene programe i projekte.

– Puno toga je odrađeno, čak 14 infrastrukturnih projekata tijekom ove kalendarske godine. I 2025. godine odradit ćemo, vjerujem, više projekata, koje sam ranije naveo. Kada sam preuzimao dužnost načelnika 2017. godine, tri su se projekta provlačila kroz predizborne skupove, za koja se nikada nisu uspjela pronaći sredstva – cesta u Novačkoj Đoti, cesta Josipovo – Kapinci i vrtić u Sopju. Ove smo godine završili smo sva tri projekta i na nama je nastaviti raditi za boljitak i povećanje standarda svih mještana. Žao nam je što se neki projekti nisu ranije realizirali, ali ulažemo iznad naših mogućnosti i uvijek imamo spremne kratkoročne i dugoročne ciljeve koje planiramo provesti u nadolazećem periodu – završava načelnik Androš.

