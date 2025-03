U sklopu obilježavanja blagdana sv. Josipa, na Trgu Ruđera Boškovića bit organiziran prodajni sajam zanatskih i obrtničkih proizvoda.

Slatina kom d.o.o. kao organizator sajma obavještava građane da će promet na dijelu Trga Ruđera Boškovića, od raskrižja s Ulicom Vladimira Nazora do cestovnog mosta na vodotoku Javorica, biti privremeno zatvoren i to u razdoblju od utorka, 19. ožujka od 6,00 sati, do srijede, 20. ožujka do 10,00 sati.

Vozači se mole za razumijevanje te da koriste obilazne pravce za prometovanje u tom dijelu grada, a svi građani se pozivaju da posjete sajam u prigodi obilježavanja blagdana sv. Josipa.

(icv.hr, adf)