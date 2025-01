Kino Slatina i ovog vikenda donosi odlične projekcije.

Program velike dvorane

MALI ALAN

– animirani, avantura, obiteljski

Petak, 24. siječanj u 17 sati

Subota, 25. siječanj u 17 sati

Nedjelja, 26. siječanj u 17 sati

Roditelji malog Allana se rastaju i on je prisiljen preseliti u potpuno novi grad. Njegova očajnička potraga za novim prijateljima dovodi ga do toga da odjednom postane ljudska antena za svog starijeg stanara opsjednutog NLO-om. Kad izvanzemaljac koji čita misli, Maiken se sruši s njima i oni je moraju odvesti kući, razvija se jedinstveno prijateljstvo bez kojeg Allan ne želi ostati. No nije on jedini zainteresiran za Maikena jer mu je na tragu i ludi kolekcionar.

Cijena ulaznice: 4 eura

RIZIČAN LET /15+

– triler

Petak, 24. siječanj u 19 sati

Subota, 25. siječanj u 19 sati

Nedjelja, 26. siječanj u 19 sati

Nema bijega na 3000 metara. Pogledajte Marka Wahlberga, Michelle Dockery i Tophera Gracea u Flight Risk. Novi napeti triler Mela Gibsona, nagrađivanog redatelja hitova Hrabro srce, Apocalypto i Greben spašenih, s Markom Wahlbergom u glavnoj ulozi! Mark Wahlberg je utjelovio pilota Daryla Bootha koji je zadužen za prijevoz FBI agentice Madelyn Harris (Dockery) i zaštićenog svjedoka Winstona (Grace) koji svjedoči protiv mafijaške obitelji s kojom je radio u prošlosti. Dok prelaze divljinu Aljaske, tenzije rastu i povjerenje je na testu, jer u avionu nisu svi onakvi kako se predstavljaju.

Cijena ulaznice: 4,50 eura

PRISUTNOST /15+

– triler, horor

Petak, 24. siječanj u 21 sat

Subota, 25. siječanj u 21 sat

Nedjelja, 26. siječanj u 21 sat

Novi film nagrađivanog redatelja Stevena Soderbergha! Radnja prati obitelj koja se useljava u novu kuću, a zatim primjećuje jezivu prisutnost u domu. Ovaj napeti horor triler, obećava da će pružiti jedinstveni spin žanru ukletih kuća, s prepoznatljivim Soderberghovim inovativnim pripovijedanjem. Glumačka postava uključuje Lucy Liu, Chrisa Sullivana, Eddyja Madaya, Callinu Liang i Juliu Fox.

Cijena ulaznice: 4,50 eura

Program art dvorane

MUFASA: KRALJ LAVOVA

– drama, animirani, avantura

Petak, 24. siječanj u 18 sati

Subota, 25. siječanj u 18 sati

Nedjelja, 26. siječanj u 18 sati

Otkrijte nevjerojatnu priču o usponu voljenog kralja Ponosne Zemlje u epskom spektaklu Mufasa: Kralj lavova! U ovom dugo očekivanom hitu, Rafiki prepričava maloj lavici Kiari, kćeri Simbe i Nale, legendu o Mufasi. Priča se vraća u prošlost, prikazujući Mufasu kao izgubljeno i usamljeno siroče, sve dok ne upozna suosjećajnog lava Taku, nasljednika kraljevske loze. Taj susret pokreće putovanje grupe neobičnih prijatelja koji istražuju život, a njihova će se veza testirati dok zajedno pokušavaju izbjeći prijeteću opasnost. Kombinirajući tehnike snimanja uživo s fotorealističnom računalno generiranom slikom, film Mufasa: kralj lavova režirao je oskarovac Barry Jenkins, producirali su ga Adele Romanski i Mark Ceryak, a izvršno producirao Peter Tobyansen. Glasove su posudili: Marko Braić, Igor Drvenkar, Igor Kovač, Iva Jerković, Doris Dragović, Đani Stipaničev, Toma Šaban, Rakan Rushaidat, Fabijan Komljenović, Andrej Perzdic, Goran Malus, Dražen Bratulić

Cijena ulaznice: 4 eura

BOB DYLAN: POTPUNI NEZNANAC /15+

– drama, biografski, glazbeni

Petak, 24. siječanj u 20 sati

Subota, 25. siječanj u 20 sati

Nedjelja, 26. siječanj u 20 sati

Timothée Chalamet kao Bob Dylan u filmu POTPUNI NEZNANAC, baladi o istinskoj ikoni. Timothée Chalamet kao Bob Dylan u filmu POTPUNI NEZNANAC, baladi o istinskoj ikoni. Film je režirao James Mangold, a u glavnim ulogama su Edward Norton, Elle Fanning i Monica Barbaro.

Cijena ulaznice: 4,50 eura