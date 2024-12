U Sportskoj dvorani Tehničke škole u Virovitici jučer su odigrane utakmice sedmog dana 2. malonogometnog turnira “Antun Petras – Ata”.

U uzrastu U – 11, Rezovac je bio bolji od Virovitice C rezultatom 4:2, dok je Pitomača svladala Viroviticu D s uvjerljivih 5:0.

U uzrastu U – 13, Suhopolje 1. i Gradina su odigrali neriješeno 1:1, dok je Virovitica nadjačala Suhopolje 2. rezultatom 3:0.

U uzrastu U – 15, ekipa Daruvar 1. odigrala je tri utakmice. U prvoj je izgubila od Suhopolja 1. rezultatom 3:0. U druge dvije utakmice Daruvar 1. došao je do dvije pobjede, svladavši Slatinu rezultatom 3:2 i Bratstvo iz Gornjeg Bazja rezultatom 4:0.

U veteranskoj konkurenciji, Baksuzi Caffe bar Titro bili su bolji od Virovitice rezultatom 3:1.

Prva utakmica u seniorskoj konkurenciji nije odigrana jer je Naturavita istovremeno igrala polufinalnu utakmicu na zagrebačkom turniru Kutija šibica. Stoga je ekipa Joga Bonitos Pekara Marković – Baja Transporti dobila tu utakmicu bez borbe, rezultatom 3:0.

Caffe bar Roko Požari bio je bolji od ekipe Sponzora rezultatom 3:1.

Prošlogodišnji finalisti, ekipa Error 404 Poljoprivreda Šimić, doputovali su sa samo pet igrača, pri čemu je na vrata stao ofenzivni igrač Marin Zdelar. To su iskoristili igrači Caffe bara Tena te s dva zgoditka Karla Filjaka i jednim Nike Sučića poveli rezultatom 3:0. Međutim, do kraja utakmice Error 404 Poljoprivreda Šimić dolazi do pobjede 4:3 s dva zgoditka Antuna Sopjanca te po jednim Marka Rastije i Marina Zdelara.

Caffe bar Franjo – Restoran Gurman iz Grubišnog Polja uvjerljivo je pobijedio Dinamo TTIX iz Kapele Dvora rezultatom 7:1. Za pobjedničku momčad po dva pogotka postigli su Dominik Bahun i Tomislav Pleić, dok su po jednom mrežu pogodili Nikola Plavšić, Marko Matančić i Kristijan Kutanjac. Jedini pogodak za Dinamo TTIX postigao je Antonio Babec.

Najveću pobjedu u dosadašnjem dijelu seniorskog turnira zabilježila je ekipa Instal Term Tricolore, koja je pobijedila Off White rezultatom 12:2. Za Instal Term Tricolore četiri pogotka postigao je Nikola Suvajac, tri puta strijelac bio je Patrik Kvrgnjaš, dva puta mrežu su pogodili Ivan Biondić i Luka Skoko, dok je jednom precizan bio Dino Milinović. Za ekipu Off White strijelci su bili David Devčić i Marko Balić.

Turnir je nastavljen danas u 14 sati.

(icv.hr, mš)