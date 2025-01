U prepunoj sportskoj dvorani Tehničke škole sinoć (ponedjeljak) su odigrane utakmice za poredak u svim uzrasnim kategorijama 2. zimskog malonogometnog turnira “Antun Petras – Ata”.

U uzrastu U–11 utakmica za treće mjesto između Virovitice A i Bilogore ’91 iz Grubišnog Polja završila je 0:0, a nakon lutrije penala uspješnija je bila ekipa Virovitice. U finalnom susretu Virovitica B svladala je Pitomaču 1:0. Najbolji strijelac turnira bio je Adam Spudić (Virovitica B), za najboljeg vratara proglašen je Fran Jakupec (Pitomača), dok je za najboljeg igrača proglašen Matej Šuper (Virovitica B).

U uzrastu U-13 u utakmici za treće mjesto Virovitica Univerzal Plus pobijedila je Rezovac 1:0, dok je u finalnoj utakmici Virovitica Caffe bar Tommy Voćin bila bolja od Virovitice 1 rezultatom 2:0. Najbolji strijelac turnira bio je Mateo Šegić (Rezovac), za najboljeg vratara proglašen je Fabijan Horvatić (Virovitica 1), dok je za najboljeg igrača proglašen Luka Huđ (Virovitica Caffe bar Tommy Voćin).

U uzrastu U-15 u susretu za treće mjesto Pitomača je svladala ekipu Napuhanci Đuka iz Đulovca 4:0. Finalna utakmica između Virovitice Gemex i Suhopolja 1 završila je bez pobjednika (1:1), dok su u izvođenju penala uspješniji bili igrači Virovitice Gemex. Najbolji strijelac turnira bio je Niko Keserica (Pitomača), za najboljeg vratara proglašen je Josip Vidović (Virovitica Gemex), dok je za najboljeg igrača proglašen Leon Pasarić (Suhopolje 1).

Kod veterana utakmica za treće mjesto između Virovitice i Orkana završila je 1:1, a Virovitica je boljim izvođenjem penala došla do bronce. U finalnoj utakmici Baksuzi Caffe bar Titro preokretom su došli do pobjede nad No Limit TVIN-om 2:1. Najbolji strijelac turnira bio je Antun Dunković, za najboljeg vratara proglašen je Mario Premec, dok je za najboljeg igrača proglašen Samuel Spudić, svi iz pobjedničke ekipe Baksuzi Caffe bar Titro.

U susretu za treće mjesto u seniorskoj konkurenciji igrale su dvije momčadi iz Đulovca – Vodoinstalacije Tunić i Joga Bonitos & Pekara Marković & Baja transporti. Ekipa Vodoinstalacije Tunić vrlo brzo je povela 2:0 zgodicima Nikole Tomića i Franje Tunića, a tu prednost očuvala je do kraja utakmice.

Finalna utakmica između branitelja naslova i pobjednika ‘Kutije šibica’ Naturavite iz Pitomače i ekipe Caffe bar Franjo Restoran Gurman iz Grubišnog Polja donijela je kvalitetan nogomet pun odličnih akcija. Naturavita je svoju bolju igru rezultatski materijalizirala tek u drugom dijelu utakmice, kada je zgodicima Ante Starčevića u u 27. i 35 te Denija Hajdarevića u 34. minuti došla do pobjede 3:0. Najbolji strijelac turnira bio je Ante Starčević (Naturavita), za najboljeg vratara proglašen je Hrvoje Zdelar (Naturavita), dok je za najboljeg igrača proglašen Marko Matančić (Caffe bar Franjo Restoran Gurman).

Pehare, medalje, pokale i nagrade uručili su virovitičko–podravski župan Igor Andrović, njegov zamjenik Marijo Klement i virovitički gradonačelnik Ivica Kirin.

U sklopu završnice turnira održano je tradicionalno 28. proglašenje najboljih sportaša i sportskih kolektiva Virovitice za prethodnu 2024. godinu, a više o tome možete pročitati OVDJE.

(icv.hr, mš)