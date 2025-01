Hrvoje Babec vratio se kući! Vijest da je Virovitičanin postao novi/stari član “bijelo-plavih” s oduševljenjem se proširila gradom na Dravi. Babec je naime već branio boje pionira Osijeka, no već je kao 12-godišnjak napustio klub te se, nakon tri godine u Hypo limaču, odlučio za odlazak u inozemstvo. Bio je član francuskog Metza gdje je proveo gotovo dvije godine, a nakon što je propao transfer u Dinamo i jedne kraće epizode u Vihoru iz Jelisavca, Hrvoje se odlučio za Goricu što je bio pun pogodak. Okusio je tada Babec čari HNL-a, postigao šest zgoditaka, a dobre igre donijele su mu novi odlazak izvan granica Lijepe naše, u latvijsku Rigu. I ondje je nastavio s dobrim igrama, bio jedan od ponajboljih igrača svoje momčadi, a sada je došlo vrijeme za novi transfer zbog kojeg su zadovoljni i navijači, ali i sam Hrvoje.

– Osijek je moj dom. Moji prijatelji i poznanici znaju koliko volim ovaj grad i klub, cijela mi je obitelj u Osijeku, tako da se ova priča rasplela kako sam i priželjkivao. Presretan sam i ponosan, no imam i određenu dozu odgovornosti jer je samo teren mjerilo nečije vrijednosti. Zahvaljujem se svima na lijepoj dobrodošlici! Mislim da sam se odmah fino uklopio, dečki su odlični, kao i cijeli stožer. Vjerujem da je ovo za obje strane dobar posao. Na meni je da opravdavam svoje dovođenje, počevši već od prvog treninga. Već se par godina provlači ta priča kako bih mogao doći u Osijek, sada se to napokon i dogodilo. Drago mi je, također, što su i reakcije navijača, koliko do mene dopiru informacije, pozitivne i hvala svima na tomu. U Osijek sam iz Virovitice doselio još kao desetogodišnjak, trenirao sam u Školi nogometa Bijelo-plavih i evo me sada među prvotimcima- rekao je Babec za službene stranice NK Osijeka i dodao:

– Mislim da sam na istoj razini kao i dečki ovdje i sada je samo bitno što bolje se uklopiti. Zahvalan sam i treneru Coppitelliju koji me je brzo kontaktirao i rekao mi što od mene očekuje u svojoj viziji igre. Mislim da mogu odlično funkcionirati u tom sustavu, tako da sam mu poručio da ću mu sve vratiti na treninzima i utakmicama. Stoga jedva čekam da krenem i pokažem da šef nije pogriješio u svom izboru- dodao je Babec.

(icv.hr, mra, NK Osijek)