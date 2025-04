Plamen Sportskih igara mladih i ove je godine stigao u Virovitičko-podravsku županiju! Sportska dvorana Tehničke škole Virovitica danas, 11. travnja, bila je domaćin Telemach Dana sporta u organizaciji Plazma Sportskih igara mladih.

Više od 550 mališana, uz bučnu podršku svojih roditelja, djedova i baka te zvukove navijačkih rekvizita, natjecalo se u graničaru i atletici i tražilo prolaz na Državnu završnicu Plazma SIM koja će ove godine, krajem srpnja, biti održana u Rijeci i na kojoj će djeca, koja će braniti boje svog grada ili općine, ujedno i županije, imati priliku družiti se, igrati i natjecati s vršnjacima iz cijele Hrvatske.

Uz već spomenuta natjecanja u sklopu Telemach Dana sporta, već tradicionalno održan je i ekološko-sportski projekt “Zero Waste – Budi dio igre – Čuvajmo naš planet”, kao i kvalifikacije najvećeg malonogometnog turnira u Europi – Coca Cola Cupa te turnir u stolnom tenisu.

Svečani program otvaranja započeo je paljenjem plamena kojeg je donijela Gala Pavličević, mlada rukometašica ŽRK 1234 Virovitica.

Ovu zabavno-sportsku manifestaciju, u nazočnosti pročelnice Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i opće poslove Grada Virovitice, Maje Kirin, glavne tajnice Sportske zajednice Virovitičko-podravske županije, Dore Međimorec i tajnika Sportske zajednice grada Virovitice, Tihomira Majstorovića, otvorio je zamjenik virovitičko-podravskog župana Marijo Klement.

-Draga djeco, prije svega vam želim dobru zabavu i puno uspjeha u samom natjecanju, a najbolji neka pobijede. Ovim putem zahvaljujem učiteljicama i učiteljima, kao i roditeljima, koji su se odazvali pozivu i doveli djecu u velikom broju, a to me doista veseli. Čestitam i organizatorima, kao i svima koji su dali dio sebe u ovu lijepu sportsku priču. Od najmanjih uzrasta, djeci je bitno usaditi zdrave navike treniranja i bavljenja sportom, a Telemach Dan sporta idealan je primjer kako to postići. Pozivam roditelje da podrže svoju djecu, da ih potiču na bavljenje sportom jer na taj će način, uz jačanje fizičkog zdravlja, razvoj socijalnih vještina, samopouzdanja i timskog duha, naučiti kako se nositi s izazovima u budućnosti – rekao je Klement.

Podršku mladim sportašima dao je i direktor natjecanja Plazma SIM, David Burburan.

-Divno je vidjeti ovako velik broj djece koja su prepoznala naš Telemach Dan sporta kao priliku za druženje, igru i natjecanje. Kroz Plazma Sportske igre mladih nastavit ćemo se truditi da djeca i mladi imaju priliku rasti i razvijati se kroz sport i zajedništvo. Ove godine na Igrama očekujemo više od 115 tisuća sudionika diljem Hrvatske – istaknuo je Burburan.

Veliko zadovoljstvo brojem okupljenih, kako na terenu, tako i na tribinama, izrazila je tajnica Sportske zajednice VPŽ Dora Međimorec.

-Uvijek se rado odazovemo pozivu Sportskih igara mladih da budemo domaćini ovog zaista velikog i hvalevrijednog natjecanja. Ove godine u dvorani se okupilo gotovo 600 natjecatelja, a natječu se osnovnoškolci, učenici od prvog do četvrtog razreda. Velik odaziv ujedno je i najbolji pokazatelj koliko djeca vole biti uključena u sportske aktivnosti s natjecateljskim karakterom iako je rezultat ovdje u drugom planu. Nadam se da ćemo iduće godine privući još veći broj mališana, a Telemach Dan sporta održati na otvorenom, što je plan bio i ove godine, ali zbog najavljenog vjetra program smo u posljednji trenutak morali preseliti u dvoranu, a to se u konačnici pokazalo kao pun pogodak – zaključila je Međimorec.

Jedna od natjecateljica bila je i malena Tea.

-Atmosfera u dvorani je odlična, svi navijamo jedni za druge i naravno, svi želimo pobijediti, ali najbitnije od svega je da se družimo i zabavljamo kroz igru i sport, a ovdje sam imala priliku upoznati i nekoliko novih prijateljica. Ovo iskustvo pamtit ću zauvijek i jedva čekam iduće natjecanje – dodala je Tea.

Plazma Sportske igre mladih, podsjetimo, najveća je sportsko-amaterska manifestacija u Europi, održavaju se 29. sezonu za redom, a ove godine samo u Hrvatskoj okupit će više od 115.000 djece i mladih. Svake godine, pružaju priliku djeci osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta da od siječnja do rujna besplatno sudjeluju u vrhunsko organiziranim natjecanjima u deset sportova: Tommy turniru u malom nogometu, Coca-Cola Cupu, HEP rukometnom turniru, Kinder joy of moving turniru u uličnoj košarci, odbojci na pijesku, odbojci, Fide turniru u šahu, stolnom tenisu, Paket24 Cupu u tenisu, graničaru i atletici. Pravo sudjelovanja imaju svi pojedinci i sve slobodno formirane ekipe, ljubitelji zdravog načina života i druženja, a ne samo djeca koja se aktivno bave sportom.

Kroz još jedan Telemach Dan sporta u Virovitici, djeci je ponovno omogućeno da provedu bezbrižan dan u druženju i nadmetanju u raznim sportskim disciplinama. Rezultate ćemo objaviti naknadno, a djelić atmosfere pogledajte u fotogaleriji koju vam donosimo.

(icv.hr, ts, foto: Tin Szabo i Kristijan Toplak)