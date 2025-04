Rukometašice 1234 Virovitice upisale su novu pobjedu u 20. kolu 2. HRL Sjever u kojoj su na domaćem terenu ugostile drugu ekipu Zrinskog.

Prvi dio utakmice prošao je u izjednačenoj borbi tijekom kojeg su se ekipe izmjenjivale u prednosti. “Lavice” su u nekoliko navrata imale +2, no nisu uspjele prelomiti utakmicu te su se gošće iz Čakovca vraćale u egal ili su došle do prednosti od jednog zgoditka. U posljednjih pet minuta prvog dijela ušlo se rezultatom 20:20, a potom su Virovitičanke s nekoliko golova još jednom došle do prednosti od dva pogotka koju su zadržale do predaha (25:23).

Efikasna utakmica nastavila se i u nastavku, a drugi dio puno su bolje odradile domaće igračice koje su malo po malo povećavale svoju prednost. Nakon 15 minuta igre u drugom dijelu “lavice” su imale +8 (37:29) i gošće se više nisu uspjele vratiti u utakmicu. Do kraja su uspjele smanjiti zaostatak za jedan pogodak, a konačan rezultat glasio je 46:39.

U redovima 1234 Virovitice Klara Crnoja još je jednom bila najefikasnija s 11 pogodaka, dok je njih devet postigla Maja Mlinarić.

Ovom pobjedom Virovitičanke su i dalje ostale na drugom mjestu s bodom manje od vodećeg Broda, budući da je Pitomača na gostovanju kod vodeće ligaške ekipe poražena rezultatom 41:27.

1234 VIROVITICA – ZRINSKI 2 46:39

1234 Virovitica: Lorena Ariana Volenik, Korina Velić 1, Una Velić, Lukrecia Veršec 8, Jelena Pratljačić 5, Klara Crnoja 11, Tena Mioč-Cabadaj 3, Nika Deskar, Maja Mlinarić 9, Nikolina Jezerčić 1, Nina Ferić, Antonela Brlas, Marija Roberta Magić 8, Ela Hajmaši, treneri: Andrijana Miklić i Darko Grdić.

(icv.hr, mra)