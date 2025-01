Nakon tako uvjerljiva otvaranja velikog natjecanja protiv Bahreina (36:22) svi naši reprezentativci kroz miks-zonu prolazili su s osjećajem olakšanja i velikim zadovoljstvom što su svojom izvedbom usrećili onih 11.000 gledatelja u Areni, prenosi Večernji list. Prvi je naišao debitant na velikim natjecanjima Josip Šimić koji je zabio i svoj prvi pogodak za reprezentaciju:

– Pamtit ću taj svoj prvi pogodak. Uživao sam u ugođaju, više na klupi nego na terenu. Kada sam na parketu onda “isključim” publiku. Inače, na tribinama je bilo pola familije, tata, mama, rodbina. Tata je iz slavonske Kruševice, a mama iz Kašine.

Pričao je Šimić i o tome kako im je kapetan Duvnjak održao govor kazavši da svi trebaju biti mirni i da panici ne smije biti mjesta, bez obzira na stanje na terenu. A evo što je kazao kapetan:

– Ovo je priželjkivani scenarij. Očekivao sam težu utakmicu, pogotovo u prvom poluvremenu jer oni su stvarno nezgodna momčad. Igrali smo s njima prije dvije godine i na poluvremenu je bilo jedan razlike za nas. No, naša obrana 6-0 sjajno je funkcionirala perfektno, bili smo gusti a ono što je prošlo često bi zaustavio naš vratar Kuzmanović koji nam je davao dodatnu sigurnost. Zabili smo puno lakih pogodaka i to je bio ključ današnje pobjede. Ovo je jedna lijepa pobjeda koja nas je napunila samopouzdanjem.

Izbornik Sigurdsson je izrotirao sve igrače pa je kapetan, i mozak ove momčadi, igrao tek 24 i pol minute.

– Nitko se nije potrošio. Svaki igrač je dobio dosta minuta što je jako bitno za nastavak turnira.

Tijekom utakmice navijačka skupina “Uvijek vjerni” razvila je veliki transparent posvećen Duvnjaku s natpisom “Hvala kapetane”.

– Ja sam to vidio krajičkom oka, to je predivna gesta od koje su me prošli trnci. No, bio sam usredotočen na teren. Atmosfera je bila sjajna. Veliko hvala publici, trebaju nam, naročito u kriznim trenucima. Ja se nadam da će, kako turnir bude odmicao, ova Arena sve više gorjeti.

Gledano fragmentirano, pored vrlo dobre obrane, veliko kapetanovo zadovoljstvo bila je i tranzicijska igra.

– Puno smo na tome radili. Ubrzali smo našu igru. Dakako, ne možeš ubrzati igru ako ne igraš obranu uz koju je lakše trčati naprijed.

Kako naći granicu između brze i brzoplete igre? To je uvijek neka tanka crta.

– Kada se igra brzo imaš više napada a događa se i više pogrešaka. Dobro ste rekli, moramo naći balans da nam se ne događa ono što nam se događalo na Olimpijskim igrama gdje smo od vodstva 12:8 znali učas doći do 12:14 i onda bi nastala frka-panika. To su bile nevjerojatne amplitude, ili nam je bila dobra obrana ili napad ali ne i oboje. Nadam se da smo nešto iz toga naučili, recimo kada se povede tri-četiri razlike, da ne treba ići glavom kroz zid. A to je nas razvaljivalo na Olimpijskim igrama. I ključ naše uspješnosti na ovom Prvenstvu bit će u tome da nađemo taj balans.

Za igrača utakmice proglašen je prvi vratar naše reprezentacije Dominik Kuzmanović.

– Lijepo je to priznanje, no najvažnije je da smo mi kroz ovu utakmicu prošli suvereno i dominantno. Često te prve utakmice znaju biti jako komplicirane. Mi imamo povijest toga.

Naglasio je Kuzma važnost psihološke pripreme za utakmicu u kojoj je Hrvatska bila veliki favorit na papiru. Kako po kvaliteti pojedinaca tako i kao domaćin.

– Psihološka je bila na visokoj razini. Bilo je bitno da ostanemo mirni. Imali smo pripremnu utakmicu s Danskom gdje je u 12. minuti bilo 3:2 i mi često u tim situacijama znamo biti nervozni, počnemo griješiti i do poluvremena se uvedemo u probleme. Na tome je bio naš fokus, da ostanemo mirni i da će s vremenom sve kliknuti. Dodatni naglasak dajemo na to kada nešto ne ide. A zajedništvo je najvažnije upravo kada ne ide.

Najviše pogodaka za našu reprezentaciju zabila su dva desna krila – Mario Šoštarić osam i Filip Glavaš pet, a on je kazao:

– Dobra obrana, Kuzma nas je popratio, uspjeli smo se zarana odvojiti. Svi dečki su dali svoj obol i s pozitivom čekamo Argentinu. Svakoga moramo poštivati, svakoga shvatiti ozbiljno jer na ovakvom Prvenstvu nemaš pravo na kiks.

Za ugođaj na tribinama Filip je pak kazao:

– Kada se svira hrvatska himna, hodat ću po ježevima ako treba.

