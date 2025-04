Hrvatska ženska seniorska reprezentacija poražena je u nedjelju, 13. travnja 23:17 u uzvratnom susretu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo i tako će nažalost propustiti to natjecanje. Podsjećamo, u prvom susretu u Koprivnici prije četiri dana Hrvatska je pobijedila 27:26. Bit će to osmo svjetsko prvenstvo na koje naše rukometašice ne idu.

Paklenu atmosferu stvorili su španjolski navijači u malenoj dvorani u Algecirasu. Izbornici i igračice gotovo se uopće nisu mogli čuti i razumjeti. Hrvatska je iz Koprivnice donijela pogodak prednosti iz prvog susreta i bila je spremna sve napraviti da stigne do Svjetskog prvenstva potkraj ove godine.

Umjesto ozlijeđene Josipe Mamić koja je stradala na zagrijavanju uoči prve utakmice, hrvatski izbornik je s liste pričuva pozvao Nikolinu Kragulj. Uoči susreta napravio je još dvije promjene u ekipi. Na tribini su svoje mjesto našle Stela Posavec i Tena Petika, a u sastavu su se našle Iva Bule i Iva Zrilić. Španjolski izbornik napravio je jednu promjenu. Umjesto June Loidi Etxaniz, mjesto u ekipi dobila je Maria Prieto O Mullony.

Naša početna postava bila je sljedeća. Na vratima je bila Lucija Bešen. Krilne pozicije držale su Andrea Šimara i Lara Burić. Na crti je bila kapetanica Katarina Ježić, a s vanjskih pozicija krenule su Kristina Prkačin, Dejana Milosavljević i Klara Birtić.

Obje reprezentacije su dosta rastrgano ušle u susret. Hrvatska je na prvi pogodak, nakon neiskorištenog sedmerca, čekala punih pet minuta. Srećom, ni Španjolska nije bila puno bolja jer je naša obrana bila odlično postavljena u samom početku.

Nažalost, u šestoj minuti pogodila nas je kao grom iz vedra neba ozljeda koljena Katarine Ježić. Sa suzama u očima napustila je teren i više se nije vratila. Napadački nismo dobro reagirali u otvaranju utakmice. Ponudili smo nekoliko prilika Marcedes Catellanos za obranu i podizanje samopouzdanja. Srećom, odličan ulazak u susret imala je Lucija Bešen na našim vratima. Tako je nakon deset minuta igre rezultat bio skromnih 2:1 za domaćina.

Sredinom prvoga dijela ostali smo s dvije igračice manje zbog isključenja i domaćin je to iskoristio te postigao dva pogotka i prvi put se odvojio na dva razlike (4:2). Kada su to napravile drugi put, Ivica Obrvan odlučio je zvati minutu predaha.

Mučile su se hrvatske rukometašice s napadom. Jako teško su stizale do pogotka. A Španjolska se nudila. Nije to ni izbliza bila tako agresivna obrana kakvu smo mogli očekivati. Kod domaćeg vodstva 7:4, izbornik je odlučio zaigrati sedam na šest. I uspjele su zabiti jedan pogodak te izboriti sedmerac. Ali nažalost, nisu ga iskoristile.

Lucija Bešen bila je sjajno raspoložena i branila je savršeno te nas čuvala dubljeg potonuća. Dvije minute prije isteka prvog poluvremena uspjela je Hrvatska doći na minus jedan (8:7). To je natjeralo Martina Ambrosa da pozove svoju minutu predaha.

Iskoristila je još jedan napad španjolska ekipa i na poluvrijeme otišla s plus dva (9:7). Hrvatska je imala 50, Španjolska 53 posto realizacije. Na žalost, 11 obrana naše vratarke nismo kapitalizirali na pravi način jer je Mercedes Castellanos imala četiri manje. Treba također dodati da naše rukometašice nisu iskoristile dva sedmerca.

Španjolska je nastavak otvorili silovito. Za manje od četiri minute napravila je seriju 5:2 i pobjegla na velikih 14:9. Zbog toga je morala reagirati naša klupa i zatražila minutu predaha.

Nakon samo devet minuta igre Španjolska je otišla na pet razlike (16:11), a Hrvatska ostala s tri igračice u polju. U 40 minuta naše su imale sedam, a španjolske samo jedno isključenje. Nismo bili u minusu zbog slovačkih sudaca, ali kriterij im definitivno nije bio isti na obje strane.

Rotirala su oba izbornika koliko god su mogla svoje snage. Španjolska je čvrsto držala svojih pet pogodaka viška. Hrvatska je prijetila, imala svoje šanse, ali nije se uspijevala ozbiljnije približiti i tako teret pritiska prebaciti na leđa domaćina.

Na ulasku u posljednjih deset minuta Španjolke su imale dvije prilike otići na plus sedam i tako riješiti utakmicu. Ali su im ruke malo zadrhtale pa je Hrvatska s dva pogotka za redom došla na minus četiri (20:16). Dalje ipak nije mogla. Za to nam je trebala kvalitetnija rotacija, a nju izbornik na klupi nije imao i na kraju smo poraženi 23:17. S pet pogodaka najučinkovitija u našim redovima bila je Dejana Milosavljević. Po tri su dale Tina Barišić, Klara Birtić i Katarina Pavlović. Lucija Bešen imala je 15 obrana. Kod Španjolske najbolja Danila So Delgado s osam pogodaka. Mercedes Catellanos je skupila 13 obrana.

Hrvatska je tako osmi put u povijesti ostala bez nastupa na svjetskom prvenstvu. Španjolska je pak izborila svoj 13. nastup.

(hrs.hr)