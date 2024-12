Hrvatska muška seniorska reprezentacija uvjerljivo je s 36:20 pobijedila Italiju u prijateljskom susretu u Poreču. Premda nekompletna, Hrvatska je pružila dojmljivu igru i s mnogo optimizma može nakon Nove godine krenuti u završne priprema za Svjetsko prvenstvo, piše HRS.

Zbog silnih napora koje su imali posljednjih dana u Bundesligi, ali i tri zabrane klubova igračima da budu na ovim pripremama jer ovo nije službeni EHF tjedan, izbornik Dagur Sigurdsson je protiv Italije imao na raspolaganju 16 igrača od kojih je nekoliko prvi put zaigralo u reprezentaciji. Naša početna postava stoga je bila sljedeća: na vratima je počeo Ivan Pešić. Lijevo krilo pripalo je Marinu Jeliniću, desno Mariu Šoštariću. Na crti se nalazio Marin Šipić, a na vanjskim pozicijama Tin Lučin, Ivano Pavlović i Mateo Maraš.

S dvije sjajne reakcije u obrani i jednim brzim centrom, Hrvatska je vrlo lako i prije isteka druge minute povela 3:1. Jednu promjenu obrana-napad radio je naš izbornik. U obrani je igrao Veron Načinović, a u napadu Tin Lučin.

Premda nekompletna, Italija je pokazala da ima sve odlike modernog rukometa s brzim centrom, odličnim prebrojavanjima i sigurnom realizacijom. I da Ivan Pešić nije dobro otvorio susret, vrlo lako bi stigli do izjednačenja. U petoj minuti tako su bili na 4:3.

Ipak, u brzini kojom su igrali, nužno je dolazilo i do tehničkih pogrešaka koje je hrvatska izabrana vrsta odlično koristila i serijom od 3:0 na isteku 10. minute već je bila na plus četiri (7:3). Sjajno raspoloženi Ivan Pešić zaključao je vrata pa je Italija punih osam minuta bila bez pogotka. Na svaku njegovu obranu, a u prvih 15. minuta bilo ih je čak devet, izbornik je tražio najbržu moguću tranziciju i nije dopuštao Talijanima da posloži svoju obranu. Onoga trenutka kada je Hrvatska otišla na šest razlike (10:4) Riccardo Trillini morao je zvati minutu predaha.

Nije mu puno pomogla jer Hrvatska je nastavila u istom ritmu puniti njihovu mrežu. Šest minuta prije predaha već je bila na osam razlike (14:6). Italija je jednostavno udarila u hrvatski obrambeni zid i našla se pred nerješivom enigmom. Na predah se otišlo s 15:10.

Ali s četiri pogotka u nizu na početku drugog dijela, Hrvatska je ponovno brzo otišla na devet pogodaka razlike (19:10). Inače, na vratima Hrvatske u nastavku je bio Matija Špikić. Italija je prvi pogodak u drugom dijelu postigla nakon četiri i pol minute igre.

Hrvatska je prvi put pobjegla na plus deset u 41. minuti (23:13) pa je talijanski izbornik ponovno morao reagirati i zatražiti minutu odmora. Bez obzira na tu razliku Dagur Sigurdsson tražio je jaki ritam do kraja. I hrvatski rukometaši to su i ostvarili. Na ulasku u zadnju četvrtinu susreta imali su 13 pogodaka viška (27:14).

Kod takve razlike hrvatski je izbornik puno rotirao pa su svoje minute dobili i Filip Vistrop, Diano Neris Ćeško, Davor Gavrić, Josip Šimić. Hrvatska najveća prednost bila je 16 razlike (35:19) 30-tak sekundi prije kraja. Tako je završilo, ali je rezultat bio 36:20. Ivan Pešić skupio je 12 obrana u prvih 30 minuta. Matija Špikić dodao je šest u drugom poluvremenu. Sa šest pogodaka najučinkovitiji u našim redovima bio je Marin Jelinić, a čak 13 igrača našlo se na listi strijelaca. Kod Talijana tri vratara skupila su 10 obrana. Najbolji strijelac pak bili su Umberto Brozo i Giacomo Savini s po tri pogotka.

Spomenimo na kraju da su utakmicu sudili Dalibor Jurinović i Marko Mrvica. Bio je to njihov oproštaj od suđenja pa su iz ruku predsjednika Hrvatskog rukometnog saveza Tomislava Grahovca i predsjednika Udruge hrvatskih rukometnih sudaca Borisa Miloševića dobili prigodne zahvalnice.

HRVATSKA: I. Pešić (12/22), M. Špikić (6/16), M. Šoštarić 2/3, L. L. Klarica 3/6, J. Šimić 4/4, I. Pavlović 3/5, D. N. Ćeško 1/2, M. Maraš 4/8, D. Gavrić 1/2, F. Vistorop 1/1, T. Lučin 4/7, M. Šipić 3/4, F. Glavaš 3/4, M. Jelinić 6/7, L. Moslavac 1/1, V. Načinović 0/1, izbornik: Dagur Sigurdsson (ISL)

(HRS)