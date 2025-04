U Crikvenici je proteklog vikenda održana poluzavršnica Prvenstva Hrvatske za košarkašice do 13 godina starosti. Virovitičanke su plasman među osam najboljih ekipa u Hrvatskoj osigurale na impozantan način, bez ijednog poraza u Prvenstvu Regije Sjever koja okuplja pet županija sjeverozapadne Hrvatske. Nakon što su njihove starije kolegice osvojile šesto mjesto u Prvoj hrvatskoj pretkadetskoj ligi, njihove mlađe kolegice su pobjedom protiv Županje podijelile peto mjesto u Hrvatskoj jer se ne razigrava utakmica za peto mjesto.

Na poluzavršnici su, uz Virovitičanke, nastupile i najuspješnija ekipa iz Dalmacije – Albatros iz Splita, najuspješnija ekipa Zapada – ARX iz Crikvenice čija je generacija prije dvije godine odnijela titulu prvakinja Hrvatske te ekipa Županje koja je predstavljala Istok Hrvatske.

Prvu utakmicu igračice ŽKK Virovitice odigrale su kontra ARX-a i protiv vjerojatno najjače ekipe u Hrvatskoj držale priključak do poluvremena no čak pet Virovitičanki u prvih 15 minuta ispalo je iz stroja što je ekipi iz Crikvenice otvorilo put ka uvjerljivoj pobjedi.

Druga utakmica odigrana je protiv Albatrosa, koja je u prosjeku bila najviša ekipa u natjecanju. Virovitičanke su odigrale izuzetno borbenu utakmicu no koš je jednostavno za njih bio začaran. Lopta je plesala po obruču bar desetak puta i svaki put ispala u ruke visokih Splićanki koje su svoju nadmoć u visini koristile i u napadu. Na kraju nije preostalo ništa drugo nego priznati da su Splićanke ipak u ovom trenutku, ponajviše svojom visinom, neprelazan protivnik.

Posljednja utakmica donijela je Virovitičankama priliku da pobjedom nad prijateljicama iz Županje osiguraju podjelu petog mjesta u Hrvatskoj jer se utakmica za peto mjesto ne razigrava. Bila je to do poluvremena izjednačena utakmica no u drugom dijelu igračice iz Virovitice ubacile su u brzinu više što njihove protivnice na terenu nisu više mogle pratiti sve do konačnih 68:38.

ŽKK Virovitica – KK Županja 68:38

ŽKK Virovitica – ŽKK Albatros 46:73

ŽKK Virovitica – ŽKK ARX 36:73

Ovaj uspjeh Ženskog košarkaškog kluba Virovitica su ostvarile: Tesa Slanac, Ana Lesić, Mia Domišljanović, Tara Posavec, Patricija Gagulić, Lena Knežević, Lucija Kovačević, Anja Zorić, Dora Bardić, Mia Jurić, Lukrecija Oklopčić, Ana Ivanović, Marta Kovačević, Gabriela Đuračić, Eva Milković, Larisa Vrančić i Amelija Djačanin.

(icv.hr, ŽKK Virovitica)