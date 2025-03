Plasman u Prvu hrvatsku pretkadetsku ligu, među osam najboljih ekipa u Hrvatskoj, za košarkašice ŽKK Virovitice bio je ogroman uspjeh. Naći se u društvu s osam mlađih ekipa redom prvoligaških klubova bio je velik izazov koje su djevojke ozbiljno shvatile i favoritkinjama pomrsile račune. Nakon što su pobijedile ekipu Siska, u subotu, 8. ožujka uspjele su iznenaditi i riječki FSV.

Riječanke su odlučno otvorile utakmicu i na startu povele s ogromnih 16:2. Trener Danijel Domišljanović uskoro je iskoristio dvije minute odmora da bi postupno smirio djevojke kojima na startu ništa nije polazilo za rukom dok su igračice FSV-a nemilice punile protivnički koš. Do kraja četvrtine Virovitičanke su se tek malo pribrale i prva dionica tricom Lavinije Subote završila je vodstvom djevojaka iz Rijeke 30:11. Odličnih deset minuta odigrala je Crešanka u redovima FSV-a Andrea Pavišić koja je u tom periodu pogodila čak četiri trice.

Uslijedio je mukotrpan povratak u utakmicu. Djevojke su ubacile u brzinu više no uskoro je i Dorotea Blažičević nezgodno doskočila što je bio znak da je ova utakmica za nju bila završena. Uslijedio je kraći prekid nakon kojeg su djevojke odlučile dati posljednji atom snage ne bi li preokrenule utakmicu. Već do poluvremena prednost se prepolovila do 36:45.

Treći dio prošao je u izjednačenoj igri i u posljednjih deset minuta krenulo se sa plus sedam za ekipu FSV-a.

Tada je uslijedila prva rapsodija Virovitičanki. Odigrale su maestralnu, vjerojatno i najbolju četvrtinu ove sezone i uz prije svega odličnu obranu Tese Slanac i Ive Marošević na Andreji Pavišić te brzu realizaciju Ive Knežević i Lavinije Subota uz brojne skokove Viktorije Maljak u potpunosti su preokrenule utakmicu. Riječankama nije pomogla ni peta osobna Viktorije Maljak i Lorene Kanižaj te je završila s pomalo nestvarnih 31:6 do konačnih 86:69.

U posljednjem kolu kadetkinje ŽKK Virovitice još trebaju odigrati utakmicu s podmlatkom višestrukih prvakinja Hrvatske u mlađim dobnim kategorijama, ekipom zagrebačke Trešnjevke.

Pobjeda bi Virovitičankama osigurala šesto mjesto u Hrvatskoj, a ako se neki rezultati poklope čak i plasman među pet najboljih ekipa u Hrvatskoj. Rezultat je to koji su u Virovitici na početku sezone mogli samo sanjati imajući u vidu da su samo dvije igračice Virovitice u izlaznom godištu pa već sad treneri prvoligaških klubova s velikim respektom pričaju o ovim djevojkama koje s pravom nagodinu mogu očekivati i plasman na ‘Final Four’ među četiri najbolje ekipe u Hrvatskoj.

ŽKK Virovitica – ŽKK FSV 86:59

ŽKK Virovitica: Iva Knežević 30, Lavinia Subota 21 (2×3), Tesa Slanac 12, Viktorija Maljak 9, Lorena Kanižaj 6, Iva Marošević 6, Dorotea Blažičević 2, Tea Pospišil, Marta Jurić, Tena Derežić, Olja Radulović, Mia Milković i Katarina Kanjka.

(icv.hr, ŽKK Virovitica)