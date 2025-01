Rukometna groznica u Hrvatskoj je dosegnula vrhunac, a svi pogledi su uprti prema večerašnjem (četvrtak) polufinalu Svjetskog prvenstva, gdje Hrvatska igra protiv Francuske. Ulaznice za ovaj veliki spektakl rasprodane su u rekordnom roku, a za one koji nisu imali sreće da ih kupe na vrijeme, preprodavači su iskoristili priliku da zarade.

Na crnom tržištu, cijene ulaznica za ovaj rukometni klasik već su dosegle “vrtoglave” iznose. Tako se ulaznica koja je prvobitno bila dostupna po cijeni od 20 do 40 eura za grupnu fazu natjecanja, sada može naći i po cijeni od 300 pa do vrtoglavih 1500 eura. S obzirom na to da se utakmica bliži, očekuje se i daljnji rast cijena.

Najveće “tržnice” za preprodaju ulaznica su facebook grupe, a među najaktivnijima je „Studentski dom Stjepan Radić“, gdje neki mijenjaju ulaznice za Golfa peticu, a neki su napisali da prodaju dvije ulaznice onom tko ponudi najviše. U službenoj prodaji bilo je ulaznica i za 60 eura, a moglo ih se kupiti prije početka četvrtfinala s Mađarskom.

Iako preprodaja ulaznica za ovakve velike sportske manifestacije nije strana, s obzirom na ogromnu popularnost rukometa u Hrvatskoj, jasno je da je potražnja za ulaznicama premašila sva očekivanja, a cijene su u samo nekoliko dana “odletjele u nebo”. Za one koji žele biti dijelom povijesnog trenutka, cijena više nije prepreka, ali pitanje ostaje: gdje je granica između “fair playa” i čiste preprodaje?

