Košarkašice ŽKK Virovitice do 13 godina starosti uputile su se u Virje na prvu utakmicu drugog dijela Prvenstva Regije Sjever kontra domaćeg Podravca, inače drugoplasirane ekipe dosadašnjeg natjecanja. Na put su ponijele i novu maskotu dužeg imena Virobear Albert Jordan junior koja ih je možda nadahnula da odigraju još jednu odličnu utakmicu i upišu sedmu pobjedu u nizu.

Početak utakmice donio je izjednačenu utakmicu. Šut nije htio Virovitičanke, no to su uspijevale nadoknaditi velikom borbenošću i do poluvremena stvoriti 13 koševa prednosti. Drugi dio nastavljen je u sličnom ritmu uz nekoliko odličnih akcija s obje strane sve do konačnih 68:46. Susret je obilježila i činjenica da su sve djevojke koje su igrale postigle koš. Na kraju su obje ekipe bile bučno pozdravljene od navijača obje ekipe te su i utakmicu završile zajedničkim pozdravom „Iznad svih Hrvatska“, što je zavrijedilo još jedan pljesak.

Prije izlaska s terena otpjevana je i pjesmica “Danas nam je divan dan”, a igračice Mia Domišljanović i Lucija Kovačević sramežljivo su primile čestitke za rođendan.

ŽKK Podravac Virje – ŽKK Virovitica 46:68

ŽKK Virovitica: Tesa Slanac 27, Ana Lesić 6, Mia Domišljanović 9, Patricija Gagulić 2, Lena Knežević 4, Lucija Kovačević 4, Tara Posavec 2, Anja Zorić 2, Dora Bardić 6, Lukrecija Oklopčić 2, Amelija Djačanin 2 i Larisa Vrančić 2.

