Pretkadetkinje ŽKK Virovitice u okviru petog kola Prve hrvatske pretkadetske lige odigrale su odličnu utakmicu protiv favoriziranih Šibenčanki. Šibenik je grad košarke i pomladak višestrukih prvakinja Hrvatske te brojnih drugih natjecanja oduvijek je bogat neiscrpnom kvalitetom. Isto se odnosi i na ovu generaciju koju predvodi Antea Sutlović, MVP igračica završnice Prvenstva Hrvatske prije dvije godine.

Ono što s druge strane oslikava Virovitičanke je činjenica da su samo dvije igračice u ulaznom godištu dok će ostale i iduće godine igrati u ovom uzrastu te slobodno mogu dobiti epitet perspektivne ekipe. U takvim okolnostima Šibenik je bio velik favorit no početak utakmice donio je neočekivan rezultat.

Ohrabrene velikom pobjedom protiv Siska u prošlom kolu, nakon prvih deset minuta Virovitičanke su vodile. Dugo su Šibenčanke tražile način kako se suprotstaviti igračicama iz Virovitice. Kada ništa nije išlo sredinom druge četvrtine okrenule su se jedinom preostalom oružju, a to je vanjski šut koji ih je danas poslužio i to osobito šut za tricu. Do kraja utakmice Šibenčanke su oborile rekord Prvenstva po broju pogođenih trica u jednoj utakmici, njih čak devet. U takvim okolnostima bilo je doista teško preokrenuti rezultat. Na kraju je semafor pokazao 87:74 za Šibenik koji je znatno teže od očekivanog dobio mlađe Virovitičanke.

Virovitičanke su predvodile novopečena reprezentativka Iva Knežević s 25 postignutih koševa, a pratile su je Iva Marošević s 14 koševa, dok su dvoznamenkasti učinak uz znatan broj skokova ostvarile Viktorija Maljak i Lavinia Subota. Devet postignutih koševa postigla je Dora Blažičević dok su se u strijelce upisale i Tesa Slanac te Olja Radulović.

Nakon ove utakmice Virovitičankama sada slijede utakmice kontra zagrebačke Trešnjevke i riječkog FSV-a gdje će pokušati pomrsiti račune favoritima, a ako ponove dobru igru kao protiv Šibenika bit će doista zanimljivo.

ŽKK Šibenik – ŽKK Virovitica 87:74

ŽKK Virovitica: Iva Knežević 25 (1×3), Iva Marošević 14, Viktorija Maljak 10 (1×3), Tesa Slanac 4, Lavinija Subota 10, Dorotea Blažičević 9, Katarina Kanjka, Olja Radulović 2, Lorena Kanižaj, Tena Derežić, Mia Milković, Tea Pospišil, Tena Viljevac i Marta Jurić.

