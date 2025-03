Proteklog vikenda nastavljeno je natjecanje u mlađim uzrasnim kategorijama 1. HRL.

1. HRL U-15 REGIJA 2 – 7. kolo

Igračice 1234 Virovitice gostovale su u Križevcima gdje su upisale dva minimalna poraza protiv Radnika i Đurđevca. U susretu protiv domaće ekipe “lavice” su tijekom prvog poluvremena bile u konstantnoj prednosti, imale su sredinom prvog dijela i +3 (5:2 i 6:3), no rukometašice Radnika do predaha su smanjile na pogodak zaostatka- 9:8. Početkom nastavka Radnik je uhvatio zaostatak za Virovitičankama te se do posljednjih pet minuta igralo u egalu, potom su domaće igračice postigle dva vezana zgoditka za 19:17, 1234 Virovitica uzvraća istom mjerom, no Radnik s pogotkom u završnici dolazi do pobjede s konačnih 20:19. Una Velić bila je najefikasnija u redovima gošći s 11 pogodaka.

Ista slika na terenu gledala se i u utakmici protiv Đurđevca, s tim da su “lavice” tijekom prvih 20 minuta bile još uvjerljivije te su na predah otišle s četiri pogotka viška (12:8). Nakon pet minuta igre u nastavku bilo je i +5 za “lavice” (15:10), no od 26. minute pa do kraja Đurđevac je serijom 9:4 došao do pobjede rezultatom 21:20 i do dva nova boda. Najefikasnija igračica u redovima 1234 Virovitice ovog je puta bila Mirna Grgurić koja je postigla devet golova.

Pitomača je na domaćem terenu igrala protiv Ivankova i Multinorm Cerne, a domaće igračice upisale su dva boda. Do pobjede su došle protiv Ivankova u susretu u kojem je pitanje pobjednika bilo riješeno u drugom poluvremenu. Prvi dio završen je rezultatom 6:5 u korist Pitomače, a igračice Danijela Relića do sredine drugog dijela odvojile su se na nedostižnih 12:8. Konačan rezultat utakmice glasio je 16:12 za Pitomaču, a najefikasnija u domaćim redovima bila je Ema Ivanic za sedam golova.

Odlično su Pitomačanke odigrale utakmicu i protiv Multinorm Cerne, no malo je nedostajalo za bodove. Gošće su otvorile utakmicu s 2:0, no Pitomača je okrenula susret u svoju korist te se na odmor otišlo rezultatom 7:6 za domaći sastav. Presudan je bio početak drugog dijela u koji Multinorm ulazi serijom 4:0, a koja se do 34. minute povećala i na 8:1 (14:8) čime je pitanje pobjednika bilo riješeno. Pitomača je do kraja uspjela smanjiti zaostatak, a konačan rezultat bio je 16:13 za Multinorm. Ema Ivanic i ovog je puta bila najefikasnija u redovima Pitomače, a postigla je osam zgoditaka.

Na terenu je proteklog vikenda bila i Orahovica koja je svoje susrete igrala u Novskoj. Orahovčanke protiv domaće ekipe nisu imale šanse te su upisale poraz rezultatom 26:10, a najefikasnija na terenu u Orahovačkim redovima bila je Arijana Čočaj sa sedam golova.

Bolje su zato igračice Orahovice odigrale utakmicu protiv Garešnice u kojoj su došle do dva boda. U neizvjesnom susretu Orahovica je uglavnom imala prednost na svojoj strani. Nakon prvih 20 minuta ona je glasila 11:9, a niti u nastavku se ekipa Orahovice nije uspjela ozbiljnije odvojiti. Ipak, u posljednjih pet minuta ušlo se rezultatom 16:13 za Orahovicu, a igračice Garešnice do kraja su tek uspjele smanjiti na konačnih 16:15. Arijana Čočaj još je jednom bila najefikasnija u redovima Orahovice sa sedam zgoditaka.

Utakmice 8. kola prema rasporedu trebale bi se igrati 22. ožujka. 1234 Virovitica na svom će terenu odmjeriti snage s Orahovicom i Moslavinom, dok će Pitomača gostovati u Đakovu i igrati protiv istoimene domaće ekipe te Broda.

(icv.hr, mra)