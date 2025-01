Hrvatska Elektroprivreda – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Virovitica najavila je za danas, 16. siječnja, radove na području grada Virovitice, točnije u prigradskom naselju Golo Brdo.

Bez struje će od 11 do 13 sati ostati Bilogorska ulica – Odvojak II k.br. 1, 5, 5/C te Vinogradska ulica k.br: 4 do 8, 14 do 20, 24, 30 do 34, 40, 40/A, 9, 13 do 15 , 19 do 21 i k.br. 25.

Iz HEP-a mole građane za razumijevanje.

(icv.hr)