U Hrvatskoj je danas (četvrtak) započeo tjedni bojkot trgovačkih lanaca Lidl, Eurospin i dm-a te triju proizvoda – Coca-Cole i drugih gaziranih pića, vode u bocama i deterdženata. Osim potpunog bojkota triju trgovačkih lanaca i triju proizvoda, potrošači su pozvani da se u petak, 31. siječnja suzdrže od bilo kakve kupnje. Toga će dana, naime, biti opći bojkot na uzoru na onaj održan prošlog petka, 24. siječnja.

Kao razlog za ovu inicijativu naveden je enorman rast cijena artikala koji su ciljano obuhvaćeni bojkotom. U sklopu prosvjednih aktivnosti, zaposlenici u trgovinama također su pozvani da uspore tempo rada kako bi podržali akciju. Inicijativu je pokrenula Facebook grupa Halo, inspektore, iza koje stoji Europski centar izvrsnosti potrošača (ECIP). Tijekom vremena kampanja je dobila širu podršku od strane društava za zaštitu potrošača, sindikata, političkih stranaka, ministra gospodarstva, a premijer Andrej Plenković je u uvodu prošlotjedne sjednice Vlade rekao kako je bojkot važna i artikulirana poruka građana koja će biti uzeta u obzir.

Podaci porezne uprave pokazali su da je ukupan broj računa izdanih u trgovini na malo u petak, 24. siječnja, za 44 posto manji nego petak tjedan dana ranije, a ukupni iznos izdanih računa manji je za 53 posto, dok je za sve djelatnosti broj računa manji za 29, a iznos za 36 posto. U djelatnosti “Trgovina na malo, osim trgovine motornih vozila i motocikla”, u petak je ukupan broj fiskaliziranih računa u Hrvatskoj bio 2.081.506, a iznos računa je iznosio 28.604.251,58 eura.

Danas smo obišli trgovine koje su uključene u bojkot, no nismo zatekli situaciju od prošlog petka kada su poslovnice bile prazne. Upitali smo kupce o bojkotu, a odgovori su različiti, od toga da nisu znali da se kreće u tjedni bojkot, do onih koji smatraju da ovakav tip bojkota određenih lanaca nema smisla. Preostaje vidjeti hoćemo li sutra svjedočiti jednakom ujedinjenju potrošača kao što je to bilo prošlog petka.

(icv.hr)