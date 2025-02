U Zadru je u utorak, 18. veljače održana druga konferencija “Promocija socijalnog partnerstva i jačanje socijalnog dijaloga”, a okupila je predstavnike sindikata, poslodavaca i institucija. Na konferenciji su izmijenjena iskustva, ideje, izazovi i primjeri dobre prakse u području socijalnog partnerstva i socijalnog dijaloga.

Državni tajnik Ivan Vidiš istaknuo je kako je socijalni dijalog i postizanje dogovora između interesa radnika i poslodavaca, kao i predstavnika Vlade, o temama zajedničkog interesa u području gospodarske i socijalne politike ključ učinkovitog funkcioniranja tržišta rada i razvoja društva. Naglasio je i kako je u svrhu ostvarenja ciljeva ESF+, pravedne socijalne zaštite, izgradnje otporne radne snage, uključivih i povezanih društava, kao i načela Europskog stupa socijalnih prava, nužan nastavak ulaganja u jačanje socijalnog partnerstva.

Održana je i panel rasprava na temu sektorskog socijalnog dijaloga, a državni tajnik Ivan Vidiš održao je prezentaciju o dosadašnjim ulaganjima iz EU fondova u socijalni dijalog, trenutačnim pozivima, kao i budućim pozivima sufinanciranih ESF+ sredstvima, namijenjenih jačanju kapaciteta socijalnih partnera te promociji kolektivnog pregovaranja i socijalnog dijaloga.

Konferenciji je uz državnog tajnika Vidiša nazočio i ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar, predsjednica Matice hrvatskih sindikata Sanja Šprem te glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber.

U okviru konferencije državni tajnik Vidiš i ravnatelj Lončar dodijelili su 27 ugovora iz Poziva “Jačanje kapaciteta socijalnih partnera – faza I”, ukupne vrijednosti 9.197.550,64 eura, od kojih bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda plus iznose 9.194.823,03 eura. Provedbom navedenih ugovora više od 2 tisuće zaposlenika i/ili sindikalnih povjerenika i/ili volontera kod socijalnih partnera će završiti osposobljavanje i/ili sudjelovati u aktivnostima umrežavanja. Ugovor je potpisao i predsjednik Općeg sindikata MUP-a Tomislav Teri.

– Ponosan sam na rad OS MUP-a RH, jer ovo je za nas veliki uspjeh. Sredstva koja smo osigurali iz Fonda (ESF+) dokaz su da je prepoznato da idemo ispravnim putem, a u neku ruku su i garancija da ćemo promovirati i poticati socijalno partnerstvo i jačati socijalni dijalog. Velik trud je uložen u ostvarivanje ovog cilja i vjerujem da je dovoljan dokaz svim članovima (sadašnjim i budućim) da je to jedini način za ostvarivanje cilja – sretnog čovjeka i društva u cjelini. Nema sretnog društva bez sretnog čovjeka, a za to mu treba osigurati i što veća materijalna prava. Na prvom mjestu su mi ljudi, radnici… Zbog toga sindikati i postoje – da se bore za svoje ljude. Za mene nema većeg poticaja za još ustrajniji i srčaniji rad na tom planu. To je ono što obećavam! Zahvaljujem odgovornima u Vladi RH što su to prepoznali, a posebno gospodinu Ivanu Vidišu, državnom tajniku Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i gospodinu Anti Lončaru, ravnatelju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – poručio je Teri.

