Predsjednički izbori u Hrvatskoj ulaze u svoju završnicu, a građani će uskoro birati tko će biti na čelu države sljedeće četiri godine. Predizborna šutnja započinje noćas točno u ponoć. Od tada je zabranjena svaka izborna promidžba, što uključuje javne skupove, objave na društvenim mrežama, te oglašavanje u medijima. Predizborna šutnja traje do zatvaranja birališta u nedjelju, 29. prosinca u 19 sati. Tijekom tog razdoblja zabranjeno je utjecati na birače bilo kakvim sredstvima.

Građani će u nedjelju moći glasati na biralištima diljem Hrvatske od 7 do 19 sati. Nakon zatvaranja birališta, počinje prebrojavanje glasova, a prvi neslužbeni rezultati očekuju se već iste večeri. Za one službene trebat će pričekati do ponedjeljka, 30. prosinca u 12 sati. Ako niti jedan kandidat ne osvoji većinu glasova, slijedi drugi krug izbora koji će se održati u nedjelju, 12. siječnja, a suočit će se dva kandidata koja su osvojila najviše glasova u prvom krugu.

Na glasačkim listićima u nedjelju, 29. prosinca naći će se: Miro Bulj, Tomislav Jonjić, Ivana Kekin, Branka Lozo, Zoran Milanović, Dragan Primorac, Marija Selak Raspudić, Niko Tokić Kartelo. Kandidati su tijekom kampanje predstavili različite programe, od gospodarskih reformi do obrazovnih inicijativa, a svaki od njih ima specifičan pristup rješavanju ključnih društvenih i političkih pitanja.

Ključna pravila i podsjetnici za birače

Birači moraju na biralište donijeti važeću osobnu iskaznicu

Pravo glasa imaju svi hrvatski državljani stariji od 18 godina

U dijaspori će biti otvorena birališta u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Hrvatske

