Najkasnije do sutra, odnosno ovog utorka u 10 sati, netko može postati vlasnik čak 2.354,75 litara domaće rakije. Ovaj javni poziv koji je uputila Carinska uprava krenuo je prošlog tjedna, a iznos početne cijene je – 1.554,13 eura, odnosno 0,66 eura po litri, prenosi Večernji list.

Kako navodi Carinska uprava, radi se o voćnim rakijama jakosti od 37 do 45%. Uz to u Upravi “posuđuju” plastičnu ambalažu kupcu koju je on dužan vratiti u roku od 5 dana, ili je može vratiti na licu mjesta uz pretakanje u vlastitu ambalažu. Uz to, kupac ima obavezu i redestilirati rakiju, što će ga u Carini i provjeravati kroz mjesečna izvješća koja će morati dostaviti.

S obzirom da se radi o javnoj prodaji, prodaje se isključivo po punoj litraži, a vrši se po sistemu “viđeno-kupljeno” te tko ponudi više. Potencijalan kupac koji ima obvezu ishoditi potrebne dozvole za kupovinu ove rakije mora uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 posto početne prodajne cijene tj. 155 eura i to na evidentni račun Područnog carinskog ureda Osijek.

– Za rakiju u rinfuzi ponudu mogu podnijeti pravne i fizičke osobe – obrtnici ovlašteni držatelji trošarinskog skladišta – proizvođači, koji robu mogu koristiti kao sirovinu u proizvodnji novog trošarinskog proizvoda unutar kategorije alkohola i alkoholnih pića, pri čemu na novi proizvod nastaje obaveza obračunavanja i plaćanja trošarine sukladno trošarinskim propisima – objasnili su iz Carine.

