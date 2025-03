Virovitički vijećnici danas, 21. ožujka, održali su posljednju redovnu sjednicu u ovome sazivu. Pod predsjedanjem predsjednice Gradskog vijeća Ivančice Fett-Škvarić, raspravljalo se o brojnim aktualnim temama, među kojima se istaknulo uvođenje komunalnog linijskog prijevoza, projekta Poslovnog Parka Virovitica d.o.o. kojim će stanovnici grada i prigradskih naselja na raspolaganju od 2026. godine imati ekološki prihvatljiv i povoljan javni prijevoz.

Odgovarajući na pitanje Kluba vijećnika HDZ-HSLS o gradnji doma za starije u Virovitici i isplati uskrsnica, gradonačelnik Ivica Kirin najavio je povećanje uskrsnica.

– Uskrsnicu će dobiti umirovljenici čija su ukupna primanja od mirovine manja 450 eura. Pri tome bi uskrsnicu od 100 eura dobili oni čija je mirovina do 200 eura, a 50 eura oni s primanjima od 200 do 450 eura – rekao je gradonačelnik dodavši kako je u proračunu za tu namjenu osigurano 86.850 eura. Kada je riječ o domu za starije, gradonačelnik je naglasio kako su krenuli s pripremom projekta. Plan je da centar ima 70 do 80 kreveta, osobito za smještaj onih osoba treće životne dobi koji boluju od Alzheimera i demencije. Raspisivanje natječaja očekuje se prije ljeta.

Vijećnika Hrvoja Belobrka je zanimalo i u kojoj su fazi najavljeni projekti: bazeni, Sportski centar Vegeška, Veteranski centar, kada kreće izgradnja III. osnovne škole i dogradnja Gradske knjižnice te što će biti s virovitičkim Skloništem za životinje.

Gradonačelnik Kirin je rekao kako će javna nabava za izgradnju kompleksa bazena biti ponovljena nakon što se bazeni preprojektiraju.

– Prvotna javna nabava je pokazala kako je projekt skuplji od predviđenih sredstava. Novi projekt uključuje zatvaranje poluolimpijskog bazena s pripadajućim nusprostorima, kao i spajanje kotlovnice bazena na buduće geotermalno postrojenje. Sportski centar Vegeška ima građevinsku dozvolu i spreman je za prijavu na ITU mehanizam te na natječaj za aktivni turizam. Ovo će biti važno mjesto za sport i rekreaciju, ne samo za građane Virovitice već i za širu regiju. Kompleks će uključivati nogometni stadion s 2.286 sjedećih mjesta, atletska borilišta i karting stazu. Vrijednost projekta iznosi 5,2 milijuna eura – rekao je Kirin, istaknuvši kako je projekt izgradnje III. osnovne škole trenutačno u fazi javne nabave.

– Očekuje se da će najpovoljniji ponuđač biti odabran tijekom proljeća, a početak radova planiran je za ljeto. Ukupna vrijednost projekta iznosi 20 milijuna eura, od čega 18,7 milijuna osigurava NPOO. Za projekt dogradnje Gradske knjižnice, vrijedan 1,2 milijuna eura, odobreno je više od milijun eura bespovratnih sredstava, dok će preostalih 190 tisuća eura osigurati Grad. Javna nabava počet će krajem travnja, a početak radova očekuje se do kraja ljeta. Dogradnja će biti izvedena u prizemlju, prema spomeniku dr. Franje Tuđmana, a uključivat će dvije dvorane za javne manifestacije i boravak mladih. Prostor na katu oslobodit će se za knjižnu građu – rekao je gradonačelnik.

Kada je riječ o Veteranskom centru, Grad je odradio sve potrebne korake za njegovu realizaciju, kaže Kirin, te se sada čeka da Ministarstvo hrvatskih branitelja raspiše javnu nabavu za glavni projekt i ishođenje građevinske dozvole.

– Centar će imati kapacitet za 136 osoba, uključujući 64 dvokrevetne sobe i 4 apartmana prilagođena za stopostotne invalide. Prema riječima ministra Tome Medveda, ovo će biti najljepši veteranski centar u Hrvatskoj – naglasio je gradonačelnik Kirin.

Virovitičko sklonište za životinje u budućnosti će dobiti novi dom.

– Kako bi se osigurao mir i za druge sadržaje u blizini, u tijeku je izrada glavnog projekta novog azila za napuštene životinje. Planirana lokacija nalazi se u zoni zapad, prije naselja Korija. Projekt će biti prijavljen na natječaj za ruralni razvoj, gdje je moguće osigurati do 2 milijuna eura za takve namjene – rekao je Kirin.

Na pitanje o Vanadisu, odnosno tko će ga voditi i održavati, gradonačelnik kaže kako će za to biti zaduženi Grad, Poslovni park i gradska Turistička zajednica. Cilj je, kaže, osigurati mjesto za druženje mladim, ali i starijim generacijama koje su odrastale uz Vanadis, odnosno Omladinac. U tijeku je nabava audio opreme i rasvjete, a otvorenje kluba, na kojemu će nastupiti Vatra, predviđeno je za svibanj.

Gradonačelniku je postavljeno i pitanje o dimnjačarskim poslovima na području grada. Naglasio je kako Poslovni park Virovitica d.o.o. preuzima dimnjačarske poslove u zapadnom dijelu grada, za istočni dio je zadužen dimnjačarski obrt DIM.

Nezavisni vijećnik Vladimir Besek (Most i HSU) postavio je pitanje o odredbama u Pravilniku provedbe postupka jednostavne nabave, za kojega je pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Đurđa Aragović rekla da je na snazi godinama, ali da se našao na sjednici Vijeća zbog promjene u odluci Visokog upravnog suda koje traži da Pravilnik donese nadležno tijelo.

Jedna od tema koja je zanimala oporbene vijećnike iz redova SDP-a je sanacija odlagališta, odnosno koliko će četiri nova nasipa koja su planirana u projektnoj dokumentaciji povećati tijelo odlagališta otpada te dostupnost komposta koji se proizvodi na virovitičkom odlagalištu. Kada je riječ o sanaciji odlagališta, pročelnik za komunalne poslove i graditeljstvo Kristijan Sabo rekao je kako su prošle godine odrađena dva nasipa te kako se odlagalište povećava volumenski, no ne i površinski.

– Svake godine Fondu dostavljamo izvješća o fazi sanacije. Cilj je do kraja 2027. da se saniraju sva odlagališta u Hrvatskoj, je li to realno ili nije, vidjet ćemo. Ono što nama treba riješiti problem je izgradnja pretovarne stanice. Izdali smo lokacijsku dozvolu i čekamo početak radova na izgradnji. Investitor je Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o. kome smo pripali po Zakonu o gospodarenju otpadom. Oni rade pretovarne stanice na području tri županije. U sklopu tog projekta je pristupna cesta sa zapadne obilaznice. Prema informacijama koje sam dobio od direktora tvrtke, početak radova planiraju negdje krajem ljeta dok se provedu svi natječaji. Realno bi bilo očekivati da bi 2026. godine ta pristupna cesta, kolna vaga i sve što prati pretovarnu stanicu, bilo izgrađeno – rekao je pročelnik Sabo.

Direktor Flore Željko Iharoš odgovorio je na pitanje o dostupnosti komposta, te naglasio je kako je plan da se kompost ne prodaje nego poklanja svima koji su zainteresirani. Pozvao je građane da dođu na odlagalište i preuzmu spremne količine komposta.

Vijećnica Nada Bartolić pitanje je postavila i pročelniku za društvene djelatnosti Alenu Bjelici o nedostatku kadra za rad s djecom s teškoćama u razvoju u vrtiću. Pročelnik je istaknuo kako Grad niz godina stipendira deficitarna zanimanja, logopede, defektologe, socijalne pedagoge, no premali dio njih ostaje raditi na području grada.

– Kako bismo pomogli toj djeci, ravnateljice Dječjeg vrtića Cvrčak i Centra za odgoj, obrazovanje i razvojnu podršku potpisat će sporazum za inkluziju te djece. To znači da će prema procjeni stručnog tima u COOR-u i putem rješenja županijskog povjerenstva, ta djeca određeni broj sati ići u redovan vrtić, a određeni broj sati u Centar za odgoj, obrazovanje i razvojnu podršku, gdje će im pomagati stručnjaci. Također i izgradnjom novog vrtića i otvaranjem novih dvjestotinjak mjesta u skupinama, oslobodit ćemo staru zgradu COOR-a, koju smo u međuvremenu prenamijenili u vrtić, i ponovno ju vratiti Centru i tako proširiti kapacitet tog vrtića – rekao je pročelnik Bjelica.

Direktoru tvrtke Flora Željku Iharošu, postavljeno je pitanje posljedicama izvlačenja 1,8 milijuna eura iz Fonda za zaštitu okoliša u koje je bio uključen djelatnik te virovitičke tvrtke. Vijećnika Sinišu Prpića (HSPD) zanimalo je zašto nitko, pa ni predsjednik Nadzornog odbora, nije osjećao moralnu odgovornost da se ispriča i ponudi ostavku.

– Ne mogu govoriti u ime predsjednika Nadzornog odbora, ali pretpostavljam da ju nije ponudio iz razloga što uistinu nije kriv i nema veze s tim. Tko ima veze s tim smo imali prilike vidjeti u priopćenju MUP-a i Državnog odvjetništva. Oni su jedini mjerodavni u ovoj državi da odrede tko je kriv za nešto. Ja samo mogu ponoviti da tvrtka Flora u tom postupku nije direktno oštećena, ambalaža nije bila u vlasništvu tvrtke Flora, nego u vlasništvu Fonda za zaštitu okoliša. Oni su imali ljude koji su nadzirali proces, koji su bili fizički smješteni u Virovitici. Naš zaposlenik je u tom dijelu, kada je u pitanju taj dio oko ambalaže, bio praktično njihov jer je imao aplikaciju Konto putem koje je komunicirao s Fondom. Nitko drugi iz tvrtke nije imao pristup. Putem nje je tekla komunikacija s Fondom u smislu količina i svih ostalih parametara – rekao je Iharoš, dodavši da je tvrtka Flora pomogla službama tijekom istrage.

– Mi smo podnijeli kaznenu prijavu po nepoznatom počinitelju i tom djelatniku smo dali otkaz. Ponavljam, odgovorne osobe u tom nemilom događaju su jasno detektirane na temelju kriminalističkog istraživanja kojeg su provodile državne institucije. Mi smo im na raspolaganje dali svu dokumentaciju i sva saznanja kako bi došlo do ovoga – do pronalaska krivca. A onaj koji u to nije uključen, vjerojatno nema potrebu da se smatra krivim pa tako ni predsjednik Nadzornog odbora – rekao je direktor Flore.

Na završetku aktualnog sata, gradonačelnik Ivica Kirin zahvalio je svim vijećnicama i vijećnicima ovog saziva na radu i angažmanu, a posebnu zahvalu uputio je pročelnici Đurđi Aragović koja sljedeći mjesec odlazi u mirovinu. Istaknuo je kako je s tajnicom Mirjanom Terlecky odradila velik posao za Viroviticu.

– Ovaj grad je bolji samo zbog onih ljudi koji svaki dan učine nešto dobro i tih se ljudi treba sjetiti i treba im se javno zahvaliti – naglasio je gradonačelnik Kirin.

Nakon aktualnog sata vijećnici su raspravljali o 27 točaka dnevnog reda, među kojima je bio niz izvješća gradskih ustanova i institucija.

