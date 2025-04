U srijedu, 16. travnja, učenici 4. razreda Srednje glazbene škole “Jan Vlašimsky” Virovitica sudjelovali su na priredbi u povodu Uskrsa, održanoj u Centru za odgoj, obrazovanje i razvojnu podršku dr. Terezija Salaj Rakić. Događanje je organizirano u sklopu inkluzivnog glazbenog projekta ‘Zvonka radost’, koji promiče suradnju i povezivanje kroz glazbu.

Učenici su nastupili kao dio zajedničkog vokalno-instrumentalnog sastava kojeg su činili učenici Centra i Glazbene škole koji su zajedno izveli šarolik splet proljetnih pjesama, unoseći radost, boje i glazbu u svečani uskrsni program.

Za emotivan završetak priredbe pobrinuli su se učenici Glazbene škole koji su izveli bezvremenski hit ‘Thank You for the Music’ grupe ABBA, posvećen upravo snazi glazbe koja nas povezuje.

– Sretni smo što učenici i mentori mogu sudjelovati u projektima koji glazbom povezuju dvije škole – poručili su iz Glazbene škole.

