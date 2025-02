Grad Virovitica nastavlja ulagati u mlade i njihovo obrazovanje. Osim naknada za novorođenčad, u planu je i povećanje stipendija za studente.

Na sjednicu Gradskog vijeća, koja će se održati 24. veljače, upućena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata Grada Virovitice. Usvajanjem navedene Odluke, mjesečne stipendije gradskih stipendista povećale bi se s dosadašnjih 140,00 na 200,00 eura.

Povećanje bi se odnosilo ne samo na buduće stipendiste, već i na sve one koji su već u sustavu. Kao i do sada, studenti će i dalje primati stipendiju svih 12 mjeseci u godini, do završetka zadnjeg semestra.

– Mladi su ključ razvoja našeg grada. Kao Grad, želimo im pružiti podršku tijekom studiranja, ali i potaknuti ih da biraju fakultete koji će im omogućiti lakši pronalazak posla. Naš cilj je stvoriti uvjete zbog kojih će se, nakon završetka obrazovanja, kao visokoobrazovani stručnjaci vratiti u Viroviticu i ovdje graditi svoju budućnost – rekao je gradonačelnik Ivica Kirin.

(virovitica.hr)