Kino Park i ovog vikenda donosi dvije nove projekcije.

WILLIAM TELL /15+

– akcija

Subota, 1. veljače u 19 sati

U švicarskim Alpama 1307. godine, Wilhelm Tell, legendarni strijelac, biva uvučen u krvavi sukob protiv habsburških tirana koji tlače njegov narod. Nakon što su mučenici izgubili sve, Tell mora suočiti najokrutnijeg neprijatelja, zlog habsburškog namjesnika Gesslera, koji mu prijeti životom sina. Gessler ga je kaznio tako što je Tella natjerao da s vlastitim lukom i strijelom gađa jabuku na sinovljevoj glavi. Iako je obećao da više nikada neće posegnuti za nasiljem, borba za najdraže i strast za slobodom vode ga u bitku koja će ujediniti cijelu Švicarsku. Uz nevjerojatne preokrete, osobne žrtve i trenutke nesalomljive hrabrosti, Tell postaje simbol otpora u epskoj borbi za slobodu. Ali, može li pravda pobijediti kad je cijena tako visoka?

SONIC: SUPER JEŽ 3 /SINKRONIZIRANO

– akcija, animirani

Nedjelja, 2. veljače u 17 sati

Omiljeni superbrzi plavi jež se vraća u novoj, još većoj avanturi. Brzina, akcija i emocije udružuju se u filmu koji će oboriti sve rekorde! Sonic, Knuckles i Tails ponovno se udružuju kako bi se suočili s moćnim novim protivnikom – Shadowom, tajanstvenim zlikovcem s nevjerojatnim moćima kakve još nisu vidjeli. S obzirom da su im sposobnosti nadmašene u svakom pogledu, Sonicov tim mora potražiti neočekivanu pomoć kako bi zaustavili Shadowa i spasili planet. Ovaj adrenalinski blockbuster donosi epsku akciju i napetost kakvu fanovi Sonic franšize ne smiju propustiti.