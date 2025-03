Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, sa suradnicima (državni tajnik Frane Tokić, ravnateljica Uprave za upravljanje javnim politikama za demografsku revitalizaciju i useljeništvo Natalija Havidić, tajnica kabineta ministra Lana Latin, savjetnica ministra Martina Andrijević, posebni savjetnik ministra Stjepan Šterc), u pratnji virovitičko-podravskog župana Igora Androvića i njegovog zamjenika Marija Klementa, saborskih zastupnika Josipa Đakića i Vesne Bedeković, zamjenice gradonačelnika Virovitice Vlaste Honjek – Golinac, županijske pročelnice za poslove župana i opće poslove Jasne Abramović, županijske pročelnice za obrazovanje, kulturu i sport Martine Bunić i gradskog pročelnika za društvene djelatnosti Alena Bjelice, obišao je danas, 6. ožujka Dječji vrtić Cvrčak u Virovitici, a potom i radove na izgradnji novog dječjeg vrtića koji se gradi na području bivše vojarne u Virovitici, gdje su ga dočekali predstavnici izvođača, tvrtke Prajo beton.

U Dječjem vrtiću Cvrčak, dočekala ga je ravnateljica Mandalena Kopas, predstavvljajući osnovne gabarite o ovoj ustanovi koju pohađa 530 djece u 28 skupina te njih još 50 u programu predškole.

-Tijekom obilaska, ministra smo upoznali s radom i brojem djece te odgojnih skupina u našem vrtiću. Vrtić trenutačno pohađa 530 mališana u redovnom programu, uz njih još 50 u programu predškole. Tijekom cijele godine provodimo razne programe i projekte za djecu. Odgojitelji se svakodnevno trude da daju svoj maksimum u radu s vrtićarcima, kao i svi drugi djelatnici bez kojih vrtić ne bi mogao normalno funkcionirati. Tu smo kako bi stvorili sigurne uvjete i bogato materijalno okruženje za djecu – rekla je tom prigodom ravnateljica DV Cvrčak, Mandalena Kopas.

Prije nešto više od pet godina energetski su obnovljene zgrade 2, 3 i 4, a ove godine planira se energetska obnova zgrade 1. Isto tako, ove je godine rekonstruiran sustav grijanja i hlađenja u zgradi 5. Grad Virovitica godišnje izdvaja 1,6 milijuna eura za financiranje rada Dječjeg vrtića Cvrčak, a sukladno pregovorima sa sindikatima u kulturi i predškolskom odgoju, izjednačio je koeficijente koje je Uredbom donijela Vlada Republike Hrvatske te su plaće u DV “Cvrčak” povećane za 36 posto, no krajnji korisnici, odnosno roditelji to povećanje nisu osjetili. I dalje plaćaju 95 eura za prvo dijete, 70 za drugo te svako sljedeće besplatno. Razliku do ekonomske cijene, koja je veća za više od 30 posto, pokriva Grad Virovitica.

Buduća nova zgrada vrtića, moći će primiti 206 mališana, a ovaj projekt jedan je od najvažnijih za grad Viroviticu jer omogućuje značajno proširenje kapaciteta predškolskog odgoja.

-Grad Virovitica nastavlja investicijski ciklus ulaganja u ustanove odgoja i obrazovanja. Budući vrtić moći će primiti 206 mališana, a njegova površina iznosit će oko 1.700 četvornih metara. Spomenuti ciklus zatvorit ćemo izgradnjom treće osnovne škole, upravo na ovoj lokaciji. Tako želimo olakšati roditeljima, prije svega jednostavnijim odlaskom djece u budući vrtić i školu, a jednosmjenska nastava osigurat će bolju organizaciju školskog dana, veću koncentraciju učenika, olakšani roditeljski angažman i efikasnije korištenje resursa. U konačnici, kada završe sa svojim izvannastavnim aktivnostima, djeca i roditelji moći će kvalitetno provoditi svoje slobodno vrijeme – rekao je gradski pročelnik Bjelica.

Nova vrtićka zgrada bit će dio kompleksa nekadašnje vojarne, koji se postupno prenamjenjuje u odgojno-obrazovni te sveučilišno-istraživački centar. Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.081.722,06 eura, a sufinancira se kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Prijavitelj projekta je Razvojna agencija VTA.

