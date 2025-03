Ministar turizma i sporta Tonči Glavina, u pratnji državnog tajnika Domagoja Mikulića i direktora Hrvatske turističke zajednice Kristjana Staničića danas, 18. ožujka boravio je u radnom posjetu Virovitičko-podravskoj županiji. Tom prigodom, u nazočnosti saborske zastupnice Vesne Bedeković, župana VPŽ Igora Androvića, zamjenike župana Marija Klementa i Igora Pavkovića, gradonačelnika Virovitice Ivice Kirina, direktorice Turističke zajednice VPŽ Martine Jakelić, županijske pročelnice za obrazovanje, kulturu i sport Martine Bunić, županijskog pročelnika za gospodarstvo i poljoprivredu Bojana Mijoka, predsjednika HGK – ŽK Virovitica Zlatka Pleše, predstavnika lokalnih turističkih zajednica s područja VPŽ i drugih, posjetio je Gradski muzej Virovitica.

Gradski muzej Virovitica osnovan je 1953. godine. Od svojih početaka djeluje u Dvorcu Pejačević, no tek je putem integriranog projekta “5 do 12 za Dvorac” (2016. – 2019.) cijeli Dvorac u funkciji Muzeja. Riječ je o najvećem projektu Grada Virovitice, koji je trajao 36 mjeseci i čija je vrijednost 10.808.928,45 eura. U okviru projekta obnovljen je Dvorac Pejačević, revitaliziran Gradski park te šetnica ispred Gimnazije Petra Preradovića. Nositelj projekta je Grad Virovitica, dok su projektni partneri Turistička zajednica grada Virovitice, Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije, Drvni klaster Virovitičko-podravske županije te Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije. Projekt je napisala Razvojna agencija VTA, a sufinancirala ga je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Kroz muzejske postave, priče i skrivene detalje, sve nazočne provela je ravnateljica Mihaela Kulej, predstavljajući sve ono što Gradski muzej Virovitica čini kulturnim srcem grada, mjesto gdje povijest ne stoji, već živi i inspirira.

-Svim nazočnima danas smo imali priliku prezentirati ono što je nositelj turizma u Virovitici i Virovitičko-podravskoj županiji, a to je kulturno-baštinska djelatnost, ujedno i djelatnost Gradskog muzeja Virovitica koji je smješten u najljepši dvorac u svemiru – Dvorac Pejačević. Uz sve sadržaje i djelatnost Muzeja, podsjetili smo i ovog puta na projekt “5 do 12 za Dvorac” koji je promijenio vizuru grada Virovitice i uvelike utjecao na pojačan dolazak turista i posjetitelja u naš Muzej. Zahvaljujemo na posjetu i prilici da pokažemo kako muzej nije samo čuvar prošlosti i važan dio budućnosti, on je i jedan od najjačih turističkih aduta grada Virovitice i Virovitičko-podravske županije – istaknula je Kulej.

Uz sve muzejske sadržaje i suvenirnicu, Muzej danas nudi edukaciju, multimedijalnu dvoranu te ugostiteljske sadržaje. Kontinuirano prikuplja, čuva, dokumentira i prezentira muzejsku građu te surađuje s institucijama i ustanovama na nacionalnoj razini. Vizualni identitet, baštinski značaj Muzeja i slogan #velikimalimuzej čine temelj muzejske, turističke i identitetske komunikacije Muzeja, grada Virovitice te Virovitičko-podravske županije. Muzej je danas prepoznat na kulturnoj i turističkoj mapi Hrvatske i ovog dijela Europe, a dokaz tome su brojne nagrade i nominacije…

(icv.hr, vpz.hr, foto: Kristijan Toplak i Ivan Borbaš)