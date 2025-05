Na 43. sjednici Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice donesena je Odluka o odabiru projekata lokalnih turističkih zajednica na turistički nedovoljno razvijenom području i kontinentu za 2025. koji se financiraju iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent.

Turistička zajednica grada Virovitice dobila je ukupno 46.600 eura i to:

37.289,00 eura za Rokovo

9.320 eura za Prosinac u gradu.

– Prošle godine ljestvicu smo postavili visoko, kako u organizaciji Rokova, tako i u programu “Prosinca u gradu”. Nakon proslave Dana grada Virovitice, među građanima se danima govorilo da je to bilo „najbolje Rokovo do sada“. Posebno smo ponosni na činjenicu da je naš „Prosinac u gradu“ osvojio prvo mjesto u kategoriji srednjih gradova na izboru koji je organizirao portal Gradonačelnik.hr, pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta. Najveća atrakcija bilo je klizalište, koje je oduševilo i najmlađe i one nešto starije. Upravo zato su nam ova sredstva iznimno važna – ona nam omogućuju da nastavimo s kvalitetnim i inovativnim programima, koji podižu turističku ponudu našega grada i doprinose njegovoj prepoznatljivosti na nacionalnoj razini – rekla je direktorica Turističke zajednice grada Virovitice Tamara Štefanec.

(virovitica.hr)