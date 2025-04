Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Virovitica u suradnji s Gradom Virovitica organizirao je predstavljanje mjera aktivne politike zapošljavanje – “Era mjera” na kojoj je prisustvovao i Hrvoje Belobrk, predstojnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područnog ureda Virovitica, kao i zamjenica gradonačelnika grada Virovitice Vlasta Honjek – Golinac koja je na početku pozdravila sve prisutne.

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Virovitica započela je s predstavljanjem mjera za aktiviranje politike zapošljavanja u 2025. godini te su prije manje od mjesec dana održali veliku konferenciju u Virovitici. Sada su to spustili na malo lokalniju razinu te su započeli obilazak županije, gradova i općina kako bi predstavili mjere na individualniji način.

-Svi su, vjerujem, već upoznati s mjerama. Sastanci nam omogućuju da svi predstavnici tvrtki postave pitanja o bilo kojim izravnim problemima koje imaju u vezi s provedbom mjera ili da dobiju dodatne informacije koje im trebaju. Prošlog smo tjedna održali jedan takav sastanak u Orahovici, a danas je u Virovitici. Nakon toga planiramo posjetiti općinu Pitomača, Voćin, Suhopolje i grad Slatinu. Kroz te mjere Hrvatski zavod za zapošljavanje u suštini sufinancira, bilo da djelomično ili potpuno pokriva troškove, dvije bruto plaće samim poslodavcima, a kroz vaučere radimo na povećanju kompetencija naše radne snage, bilo da olakšavamo poslodavcima zapošljavanje radne snage – rekao je Belobrk.

-U posljednjih osam godina Zavod je prešao od statističkog ureda do stvarno aktivnog dionika na tržištu rada i na to smo izuzetno ponosni. Trenutačno, u posljednjih sedam godina, uloženo je oko 70 milijuna eura, samo u smislu aktivnih politika zapošljavanja. Ostale mjere su bile također oko 70 milijuna eura investirano i to poduzetnici izuzetno dobro prihvaćaju, pogotovo sad kad je otežan pristup radnoj snazi, tu su oni našli veliku pomoć u biti u suradnji s nama – rekao je.

Belobrk je istaknuo kako Virovitičko-podravska županija posljednjih godina bilježi trendove rasta gospodarstva i zaposlenosti.

-Po čemu se najbolje možda vidi koliko su mjere rezultirale plodom i koliko je taj uložen novac opravdan i konstantan, je pad broja nezaposlenih na području Virovitičko-podravske županije. Tako da smo krajem ožujka imali 2876 nezaposlenih osoba, a kada usporedite s ožujkom prošle godine, nezaposlenost je manja za 885 osoba ili 23,5 posto. Također, kad gledate statističku razliku između nezaposlenih muškaraca i žena, uvijek je bilo nešto više nezaposlenih žena, još uvijek ih je nešto više nezaposlenih, međutim to pada.Ono što sad vidimo i nekakve pomake da pada i broj nezaposlenih žena naspram nezaposlenih muškaraca. Svaki mjesec imamo povećanje udjela zaposlenih na stalno radno vrijeme, pa se tako i ta statistika mijenja tako da sve više i mladih dobiva posao u startu na neodređeno radno vrijeme, što će im svakako omogućiti egzistenciju i danji život kod nas – rekao je Belobrk.

Također, Hrvatski zavod za zapošljavanje početkom svibnja u najavi ima i novu mjeru za umirovljenike.

– Ono što svakako planiramo učiniti je početkom svibnja odraditi jednu radionicu za umirovljenike na području našeg rada u suradnji sa Zavodom za mirovinsko osiguranje i udrugama umirovljenika. Na radionici ćemo prezentirati umirovljenicima mogućnost rada na pola radnog vremena. Imamo dosta upita, dosta umirovljenika koji dolaze i prijavljuju se u evidenciju, a imaju želju raditi. Međutim, ono što smo primijetili je da im sam taj sustav nije posebno jasan, da trebaju pomoć da im se obrazloži točno koja je razlika, što to znači za dosadašnje primanje mirovine, koliko smiju biti primici, koliko radnog vremena smiju raditi i to sve – najavio je Belobrk.

