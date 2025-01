Putujuće glumačke družine zasigurno su bili počeci scenske igre i preteča institucije znane kao kazalište. No unatoč kazalištima, putujuće glumačke trupe bez stalnog „krova nad glavom” i dan danas su vrlo zanimljive, posebice u manjim sredinama gdje svojim nastupima upotpunjavaju zabavne i kulturno-umjetničke sadržaje.

Jedan takav slučaj našli smo i u Kalinovcu u Koprivničko-križevačkoj županiji gdje već 15 godina djeluje Dramska sekcija Kulturne udruge Tomislav Franjić pod vodstvom Marice Markov koja je i autor većine predstava te redateljica.

Iako amateri, članovi sekcije poštuju sva pravila struke i potpuno profesionalno pristupaju poslu što mogu potvrditi i oni koji su gledali neku od njihovih dvjestotinjak odigranih igrokaza.

Posjetili smo ih u društvenom domu u Kalinovcu koji im je Općina dala na korištenje za probe i predstave. Taman su održavali generalnu probu za novu predstavu „Voda teče” koju su sutradan trebali odigrati za mještane Kalinovca i brojne druge koji ih redovno prate.

Iskoristili smo prigodu da na čas razgovaramo s voditeljicom Maricom Markov i jednim od članova Zlatkom Štefancem koji su nas upoznali s ovim radišnim i nadasve, za igru raspoloženim, ansamblom koji je bio preteča nastanka Kulturne udruge Tomislav Franjić.

– Prije 15 godina osnovana je Dramska grupa koja je djelovala unutar tadašnjeg KUD-a „Grgur Karlovčan”, da bi se 2015. godine odvojili i osnovali KUD „Tomislav Franjić” u kojem je naša dramska sekcija nastavila djelovati, a iste godine kada je ovaj kalinovački bard preminuo. Bio je učitelj, pedagog, likovni kritičar i dugogodišnji voditelj dramske sekcije u KUD-u Grgur Karlovčan – rekla nam je o počecima svog djelovanja Marica Markov koja nas je također, informirala da unutar KUD-a Tomislav Franjić osim njih djeluju i Mala dramska grupa sastavljena od učenika osnovne i srednje škole, Mješoviti pjevački zbor i Tamburaški orkestar.

– Svi smo pod istim krovom i radimo s istim ciljem, da sačuvamo tradiciju i razveselimo mještane naših sela i gradova. Tim tragom i radimo uglavnom vedre i vesele predstave koje govore o ljudima, njihovim tajnim željama, slabostima, intrigama, veselju i općenito o životu u manjim sredinama gdje svi sve znaju „u dušu” pa često se na račun toga i našale. Naravno, zna tu biti i dobroćudnih, ali i manje dobroćudnih nakana, kako je inače i u životu. U konačnici i mi smo ljudi „iz naroda” većinom iz Kalinovca i manjim djelom iz Đurđevca, pa nam je ta tematika itekako poznata. Često se šalimo i na svoj račun, na račun nekih naših poznanika. Osim igrokaza radimo i skečeve i druge kraće humoristične uratke, uglavnom su to moji autorski uraci, ali i one nekih naših poznatih autora. Kao i u svakom humorističnom pristupu, držimo se teksta, ali i često improviziramo, šalimo se i pratimo reakcije publike koje nas upravo i potiču i daju nam elan u toj igri – rekla nam je Marica, a nadovezao se i Zlatko napomenuvši da nitko od članova nije profesionalni glumac, niti njegov posao ima ikakve veze s glumom.

– Ma ni govora, svi smo mi veseli amateri, ja sam na primjer obrtnik – bravar, naša voditeljica Marica je matičarka, Darko Zvonar je također moj kolega po struci obrtnik – bravar i poslovođa u jednoj tvrtki, Anđelka Troha je umirovljenica, Mirko Balala je djelatnik INA-e, a njegova supruga Snježana je domaćica. Bračni par Drago i Terezija Velja su umirovljenici, kao i Grozdana Zvonar, Branko Vrapčević je poduzetnik i vlasnik građevinske tvrtke, Šimun Golub je informatičar, i naša tehnička i glazbena podrška Đuro Zidar je umirovljeni stolar i odličan muzičar i poznavatelj glazbenih instrumenata i uređaja. Dakle iako amateri koji glume vedre i vesele predstave, ozbiljno pristupamo ovom poslu kojeg izrazito volimo i cijenimo – rekao nam je Zlatko, a mi smo ih priupitali što je to potrebno da čovjek postane amaterski glumac.

– Najvažnija je volja i ljubav prema scenskoj igri. Također važnu ulogu ima i druželjubivost, srdačnost, snalažljivost, ali i trud. Ako imate sve to u sebi, snaći ćete se na „daskama koje život znače”, pa makar one bile i amaterske poput naših. Dobro se zabavljamo, povezani smo i kao kolege i kao prijatelji. I ono najvažnije, ljudi nas vole, posebice u sredinama gdje vlada riječ „kaj” jer sve su naše predstave na kajkavskom dijalektu. Želimo time sačuvati tradiciju, a to cijeni i publika van „kajkavskih dijelova” Lijepe naše. Sve to daje nam poticaj da hrabro nastavimo i dalje, a vrata KUD-a Tomislav Franjić i naših dramskih sekcija otvorena su za sve one koji scenskom igrom ili pjesmom žele obradovati žitelje naših sela i gradova i dobro se zabaviti, svi takvi su dobro došli – rekla nam je na kraju razgovora Marica Markov.

(icv.hr, bs)