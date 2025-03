Grad Đurđevac i u ovoj godini nastavlja s kontinuiranim osiguravanjem sredstava za potpore u razvoju poduzetništva na području Grada Đurđevca.

Program mjera poticanja razvoja poduzetništva sadrži 20 mjera za stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja, djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguravanje preduvjeta za razvoj poduzetničkih aktivnosti na području Grada Đurđevca.

-Prošle godine je isplaćeno oko 183 tisuća eura bespovratnih sredstava obrtnicima i poduzetnicima. Želja nam je male proizvođače potaknuti na daljnju proizvodnju i zapošljavanja, u toj grani vidimo pozitivne trendove jer svake godine imamo sve više zahtjeva. Poduzetnici su do sada najviše koristili mjeru sufinanciranja nabave opreme, alata i strojeva. Poduzetnici za proizvodne djelatnosti mogu ostvariti potporu do 50 posto odnosno u iznosu najviše do 5 tisuća eura dok je za ostale djelatnosti moguće ostvariti najviše do 1.500,00 eura. Još jednom pozivam sve poduzetnike da iskoriste ove mjere i unaprijede svoje poslovanje i proizvodnju – rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Grad Đurđevac nudi i povoljne uvjete poduzetnicima za ulaganje u poslovne zone te savjetodavnu pomoć kod pisanja projekata za sve one koji ih pišu sami. Također je predviđeno i sufinanciranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU odnosno trošak konzultanta.

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se iz Proračuna Grada Đurđevca kao bespovratna novčana sredstva u obliku subvencija, a zahtjevi se zaprimaju sve do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 15. prosinca 2025. godine.

Popis mjera s uvjetima i obrascima možete pronaći OVDJE.

(djurdjevac.hr)